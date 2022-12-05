Elon Musk'tan Nuh'un Gemisi Göndermeli Tweet!

Son dönemde Twitter'ı satın almasıyla gündemde adından sıkça söz ettiren Elon Musk, Twitter'ı almasının ardından şirkete getireceği yenilikler üzerine tweetler atıyordu. Bugün attığı yeni bir tweet'inde ise Starship'i kullanarak Nuh'un Gemisi göndermesinde bulundu ve tweet kısa sürede viral oldu.

Elon Musk herkesin bildiği üzere aynı zamanda SpaceX'in CEO'su konumunda. Şirketin en büyük hedefi gelecekte Mars'ta bir koloni kurmak ve bu bağlamda yıllardır çalışmalarını sürdüren şirketin en önemli uzay aracı da Starship.

Başından bu yana üretilmesindeki esas kullanım amacı, Ay ve Mars'a kargo ve insanlı görevler gerçekleştirmek olan Starship şu anda SpaceX'in en büyük önceliği konumunda.

Elon Musk'ın Dikkat Çeken Paylaşımı

Starship takes beings of Earth to Mars pic.twitter.com/6qaIc3p4yA — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2022

Elon Musk'ın paylaşmış olduğu bu tweet'te de tıpkı Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi her türden hayvan bu sefer gemiye değil Starship uzay aracına dolduruluyor. Musk, paylaşımında "Starship, Dünya'nın sahip olduklarını Mars'a götürüyor." ifadelerine yer verdi.

Musk ayrıca görselin çiziminin Japon bir artist olan Shigeru Komatsuzaki tarafından 1968 yılında gerçekleştirildiğini de belirtti.

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