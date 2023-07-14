Elon Musk'ın Eski Çalışanlarına Ödeyeceği Miktar Belli Oldu!

Twitter’ın sahibi Elon Musk, geçen sene aldığı uygulamayı getirmiş olduğu yeniliklere farklı bir boyuta taşıdı. Kullanıcıların birçoğu tarafından eleştirilen bu özellikler önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor.

Elon Musk Eski Yüklü Bir Ödeme Yapacak

Bugün medyaya yansıyan haberlerde ise Elon Musk, özellikleriyle değilde davalarla gündemde. Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra çıkardığı işçilere yüklü bir tazminat ödeyecek. Mevcut Twitter çalışan sayısını 8 binden 1500 ‘e düşüren Musk, herhangi bir gerekçe göstermeden çıkardığı çalışanlar için tahmini olarak 500 milyon ödeme yapması bekleniyor.

Yaşanan bu işten çıkarmaların sonucunda çalışanlarına hiçbir ödeme yapmayan Elon Musk’a cevap niteliğinde bir dava geldi. Twitter’ın eski üst düzey yöneticisi Courtney McMillian ödeme yapmadığı için Twitter’ın sahibi Musk’a dava açtı.

Dava gerekçesinde çalışanlara sadece 1 aylık ödeme yapıldığını belirten Courtney McMillian, hakkında çıkan iddiaları reddeden Musk için federal yasayı ihlal ettiğini söyledi.