Elon Musk Yasalar Nedeniyle Oğlu "X Æ A-12 Musk"ın Adını Değiştirdi
Elon Musk ve Grimes çiftinin oğlu "X Æ A-12 Musk"ın adı yasalar gereğince değiştirildi. İşte çiftin çocuklarına vermiş oldukları yeni isim!
Elon Musk ve Grimes, isimlerin kesme işareti ve kısa çizgi seçeneğiyle birlikte 26 harfli İngiliz alfabesini kullanmasını gerektiren Kaliforniya yasalarına uymak için oğullarının adını değiştirmek zorunda kaldı.
Çift başlangıçta bebeklerine "X Æ A-12 Musk" adını vermiş ancak bu alışılmadık isim, yasallığı konusunda söylentilere yol açmıştı.
Musk Çiftinin Oğlunun Adı "X AE A-XII Musk" Oldu
Bir aydan kısa bir süre sonra çift, bebeğin yeni adını doğum belgesinde resmî olarak onayladılar. Buna göre çocuklarının adı artık artık "X AE A-XII Musk".
May 5, 2020
Grimes, oğullarının benzersiz isminin arkasındaki anlamı Twitter'da açıkladı. "X" matematikte bilinmeyen bir değişkeni temsil ederken, "Æ" AI yani yapay zekânın Elfçe yazılışı ve çeşitli dillerde "aşk"ı simgeliyor.
"A-12" ise her ikisinin de savaşta şiddet içermeyen doğası nedeniyle hayranlık duydukları SR-71 uçağının öncüsüne atıfta bulunuyor. A-12'deki A harfiyse, Grimes'ın en sevdiği şarkı olduğunu söylediği Archangel'ın kısaltması olarak geçiyor.
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Twitter CEO'su Linda Yaccarino, Twitter'ın yerini X platformunun alacağını ve bu platformun "her şeyi" sunacağını söyledi.
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