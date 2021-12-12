Elon Musk'ın Okuduğu Sınav Kağıtları 8000 Dolara Satıldı

Elon Musk'ın okduğu sınav kağıtları açık artırmaya çıktı. 1995'te Tesla'nın kontrolünü ele geçirmeden ve daha sonra SpaceX'i kurmadan çok önce Musk, Pennsylvania Üniversitesinin Wharton İşletme Okulu'nda not sınavlarına ve ödevlere yardımcı olan öğretim asistanıydı.

Günümüzde birçok işletme öğrencisi, Elon Musk'ın çalışmalarıyla ilgili görüşleri için muhtemelen ciddi paralar ödeyecektir.

Musk 1995 yılında Pennsylvania Üniversitesinde bir öğrenciydi ve ekonomi ile fizik okuyordu. Ayrıca Profesör Myles Bass tarafından verilen Yönetim 231, "Girişimcilik: Uygulama ve Operasyonlar" dersinde öğretim asistanı olarak çalışıyordu.

Musk'ın onlarca yıl önce bu sınıf için derecelendirdiği bazı makaleler yakın zamanda bir çevrim içi açık artırmada 7.753 dolara satıldı. Fiyata, müzayede şirketine ödenen %25'lik ücret de dahil. Açık artırma şirketi, kağıtların alıcısının adını paylaşmadı.

Elon Musk'ın okduğu sınav kağıtları açık artırmaya çıktı

Bass'ın eski öğrencilerinden biri olan Brian Thomas, uzun zaman önce verilen derslerin bazılarının potansiyel değerini fark ederek, belgeleri çevrim içi bir satışta satılmak üzere Boston'daki RR Auctions'a gönderdi.

RR Auctions şirketi imza ve el yazmaları konusunda uzmanlaşmıştır ve geçmişte Albert Einstein ve Steve Jobs'un yazılarını 1 milyon doların üzerinde satmıştır.

Musk'ın onay işaretleri ve puan kesintileri bu tür bir paraya karşılık gelmedi, çünkü sınav kağıtların hiçbirinde Musk'ın tam imzası yoktu, sadece "EM" baş harfleri vardı.

RR Auctions'tan Bobby Livingston, Musk'ın imzaladığı belgelerin nadir bulunduğunu söyledi. Firma daha önce Musk'ın imzalı bir fotoğrafını 1.383 dolara satmıştı.

Bugünlerde Musk, kendi konuşmalarında ve sosyal medya paylaşımlarında bazen grafik dil ve müstehcen referanslar kullanmasıyla tanınıyor.

Thomas ve oğlu, bazı eski lise yıllıklarını ararken, ailenin garajındaki bir çantanın içindeki kağıtları bulduğunu söyledi. Oğlu, sınıftaki kağıtlar arasında Musk'ın adını ve baş harflerini fark etti.

Thomas ise Musk'la ilgili özel bir hatırası olmadığını söyledi. Röportaj verdiği gazeteciye, "Şu an seninle konuşurken bile, onun sınıfta olduğuna dair bir görüntü aklıma gelmiyor." dedi.

Bu kağıtları saklamasının tek nedeni, Bass'ı ve o dersi çok sevmesiyle ilgiliydi. Kağıtların sahibi olan Thomas, Güney Kaliforniya'da yaşayan bir mali müşavir ve müşterilerinin çoğu teknoloji girişimcisi. Musk'ı hiç hatırlamasa da, 2010'da ölen Profesör Bass'tan hala alıntı yaptığını söyledi.