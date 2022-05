Elon Musk, Takipçilerini Korkutan Bir Ölüm Mesajı Yayınladı

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı 44 milyar dolar ödeyerek satın alan ve bir süredir yaptığı her eylemiyle gündemde adından söz ettiren Elon Musk, bugün atmış olduğu tweet ile herkesi korkuttu.

Geçtiğimiz saatlerde atmış olduğu tweet hem sevenlerini hem de tüm kamuoyunu endişelendirdi. Daha şimdiden 1 milyonu aşkın beğeni alan tweet, 116 bin retweet ve 27 bini aşkın alıntı tweet'le gündeme oturdu. Musk atmış olduğu tweet'te "Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi" ifadelerine yer verdi.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya