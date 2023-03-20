Elon Musk, Basın ile İlgili Sorulara Otomatik Olarak "Dışkı" Emojisi Gönderiyor!

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığı satın aldıktan sonra ciddi sayıda çalışanı işten çıkarmıştı. Bu süreçte şirketin basın ekibini de kovmuştu. Musk'ın CEO'su olduğu bir diğer şirket Tesla'da da basın ekibinin bulunmadığının altını çizmekte fayda var.

Elon Musk şirketi satın aldıktan sonra yaklaşık 7 bin 500 çalışanın yarısını işten çıkardı. San Francisco'daki şirket maliyetlerini büyük ölçüde düşürmeye çalışmak üzere yapılan bu işten çıkarmalar sonucunda şu an güncel olarak Twitter'ın 2 bin çalışanı var.

Durum bu şekilde ilerlerken Musk, Twitter'dan basınla ilgili talepte bulunan gazeticilere, ilgili mail adresi üzerinden ulaşılmaya çalışıldığında otomatik olarak "dışkı" emojisi gönderileceğini söyledi.

Bu, Elon Musk'ın İlk Kez Yaptığı Bir Şey Değil

The Independent da Pazar günü Twitter basın ekibine mail gönderdi ve e-postaya otomatik olarak dışkı emojisi ile karşılık verildi.

Elon Musk, Twitter'da "[email protected] artık otomatik olarak (emoji) ile yanıt veriyor" şeklinde bir tweet atarak durumu duyurmuştu.

Üstelik Musk, bunu ilk kez yapmıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında da şirketi satın alma sürecinde vazgeçmeye yönelik başarısız olduğu dönemde şirketi kötülediğinin kanıtı olarak bu emojiyi kullanmayı tercih etmişti.