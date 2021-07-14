Elon Musk Oyuncuları Tiye Aldı: Razer CEO'su Sessiz Kalmadı

Elon Musk oyuncu koltuğu tweeti ile gündemde. Musk, tweetinde oyuncu koltuğu ile bebeklerin oto koltuğunu birbirine benzetti. Razer CEO'su ise Musk'ın paylaşımda devreye girdi.

Elon Musk, yeni yürümeye başlayan bebekler için üretilen oto koltuğunu ve yarış arabasından ilham alan oyuncu koltuğunu gösteren bir tweet paylaştı. Tesla CEO'su bu iki nesnenin aynı olduğunu söyleyen paylaşımıyla oyuncuları sinirlendirmeyi başardı.

Elon Musk oyuncu koltuğu tweeti ile gündemde

Musk'ın tweet'i sonrasında yaklaşık bir dakika içinde Razer CEO'su Min-Liang Tan da tweet attı ve "Doğru, belki biz de bebek oto koltuğu yapmalıyız" dedi. Bu açıklamanın şaka olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Razer'ın böyle hamleleri olduğunu unutmamak lazım. Razer'ın daha önce ekmek kızartma makinesi ürettiğini biliyoruz.

Right - maybe we should make a toddler car seat too? ;) — Min-Liang Tan (@minliangtan) July 13, 2021

Tesla CEO'su Musk'ın neden böyle bir paylaşım yaptığı henüz belirsizliğini koruyorken, teknoloji medyasında bazı iddialar ortaya atıldı. Musk ve Razer CEO'sunun arka arkaya paylaşımlar yapması, Razer'ın Tesla ile iş birliği yapma olasılığını gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar, Razer'ın, Tesla araçlarından lham alan bir oyuncu koltuğunu üreteceğini düşündü.

Bilmeyenler için Musk aslında oyunlarla arası iyi olan birisi, tabi ki Min-Liang Tan da öyle: ikisi de zengin, ikisi de başarılı şirketler yönetiyor, ikisi de oyuncu ve çılgın ürünler üretmeyi seviyorlar. Yani bu iki şirketin ortaklığıyla tasarlanmış oyuncu sandalyelerin pazara sunulması büyük yankı uyandırabilir. Tesla - Razer oyuncu koltuğunun nasıl görüneceği bile şimdiden merak konusu oldu.

Elon Musk tweetleri eski etkisini kaybetti

Dünya çapında tanınan ünlü iş insanı Musk'tan gelen her yeni tweet ile kripto para piyasasında önemli bir değişim meydana geliyordu. Örneğin Musk, geçtiğimiz aylarda Tesla şirketinin ödeme seçeneği olarak artık Bitcoin kullanmayacağını belirtmiş ve bu açıklamanın üzerinden çok zaman geçmeden alınan kararla ilgili yeni bir tweet paylaşmıştı.

Musk, konu hakkında paylaştığı tweette kripto para biriminin birçok yönde umut verici ve iyi bir geleceğe sahip olduğuna inandığını ancak bunun çevre için büyük bir maliyeti olmaması gerektiğini öne sürmüştü.

Tesla CEO'su, 2021'in ikinci yarısına doğru hızla ilerlerken eskisi gibi kripto para piyasasına yön verememeye başladı. Cuma günü paylaştığı bir tweetle yine insanların Dogecoin'e doğru hareketlenmesini sağlayacak bir görüntüye yer verdi ancak öncekilerden farklı olarak insanlar onu dinlemedi.