Elon Musk Oyuncuları Tiye Aldı: Razer CEO'su Sessiz Kalmadı

Elon Musk oyuncu koltuğu tweeti ile gündemde. Musk, tweetinde oyuncu koltuğu ile bebeklerin oto koltuğunu birbirine benzetti. Razer CEO'su ise Musk'ın paylaşımda devreye girdi.

Elon Musk, yeni yürümeye başlayan bebekler için üretilen oto koltuğunu ve yarış arabasından ilham alan oyuncu koltuğunu gösteren bir tweet paylaştı. Tesla CEO'su bu iki nesnenin aynı olduğunu söyleyen paylaşımıyla oyuncuları sinirlendirmeyi başardı.

Musk'ın tweet'i sonrasında yaklaşık bir dakika içinde Razer CEO'su Min-Liang Tan da tweet attı ve "Doğru, belki biz de bebek oto koltuğu yapmalıyız" dedi. Bu açıklamanın şaka olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Razer'ın böyle hamleleri olduğunu unutmamak lazım. Razer'ın daha önce ekmek kızartma makinesi ürettiğini biliyoruz.

Right - maybe we should make a toddler car seat too? ;)