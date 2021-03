Elon Musk SpaceX, Tesla ve Starlink'e Özel Şehir Kuruyor

Elon Musk özel şehir kuruyor. Starbase isminde olacağı belirtilen bu şehir, halihazırda SpaceX'in bir test üssüne ve fırlatma rampasına sahip olduğu Teksas'ta kurulacak. Yerel yönetimler izin verirse Starbase; SpaceX, Tesla ve Starlink'in yönetim üssü olacak.

Gezegendeki en zengin kişi olan Elon Musk'ın yeni bir planı var: kendine ait bir şehir. SpaceX ve Tesla'nın arkasındaki CEO, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweet'te, Teksas'taki tesislerinin bulunduğu bölgede şehir kurma olasılığını gündeme getirdi. Bu şehir Starbase adı altında, Boca Chica'daki mevcut SpaceX tesislerini ve ayrıca yeni bir Tesla fabrikasını barındıracak.

SpaceX şirketi, bir test üssüne ve bir fırlatma rampasına sahip olduğu Boca Chica'da önemli bir varlığa sahip. Öte yandan Tesla ise 2020'de Austin'de bir Gigafactory kurulacağını duyurdu. Elon Musk'ın geçtiğimiz Aralık ayında Teksas'a taşınmaya karar verdiğini de biliyoruz. Tüm bunlar, Teksas eyaletinin Elon Musk için ne kadar önemli hale geldiğine dair üç gösterge.

Elon Musk kısa süre önce paylaştığı tweet'te, "Teksas, Starbase şehrini oluşturuyor" dedi. Bu tweet'le bağlantılı diğer yazıda ise "Oradan Mars'a ve dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın tweetleri her zaman ciddiye alınmıyor olsa da, bu tweet'ler şirket planlarıyla uyuşuyor.

From thence to Mars,

And hence the Stars.