Elon Musk'ın Paylaşımı Linç Yağmuruna Dönüştü

Nazi askerli bir görseli komik bulup paylaşan Elon Musk, bir anda linç yağmuruna tutuldu. Teknolojinin geldiği noktayı göstermek isteyen Musk'ın paylaştığı görsel bir anda viral hâline geldi ve insanlar Musk'a bazı konularda daha hassas olması konusunda telkinlerde bulundu.

Elon Musk'ın paylaştığı görselde sırtı posta güvercinleriyle dolu bir kafes bulunan bir askeri gösteriyor. Görselde kafesin üzerinde "3 okunmamış mesaj" yazısı bulunuyor ve bu güvercinlerin posta güvercinleri olması nedeniyle bir akıllı telefonmuşçasına kafesin üzerine bildirim işareti konulmuş.

How times have changed pic.twitter.com/gCxUkZ4kZC — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Elon Musk'a Tepkiler Hızla Büyüdü

Görseli paylaşan Musk, görselin üzerine "Zaman ne kadar da değişti." ifadesini ekleyerek bir nevi teknolojinin ne denli ilerlediğini paylaşmak istemiş olsa gerek ama Twitter kullanıcıları pek de öyle algılamış görünmüyor.

Alman Siyasal İletişim Danışmanı Mathias Richel, "Daha iyi bir örnek yok muydu Elon? Özellikle de şu an Twitter'la ilgili tartışmalar devam ederken?" diyerek tartışmanın fitilini ateşleyenlerden biri oldu.

Görsel 1940 yılının Mayıs aylarında Fransa'nın işgali sırasında Wehrmacht olarak da bilinen Nazi Almanyası ordusunun bir üyesine ait.