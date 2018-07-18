Elon Musk, "Pedofil" Dediği Dalgıçtan Özür Diledi

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Tayland’da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasıyla ilgili olarak bir hayli gündemde kalmıştı. Musk, çocukları mağaradan kurtaran dalgıç ekibinin lideriyle karşılıklı atışması sonucu dalgıca “pedofil” demişti. Ancak bir süre sonra geri adım atan Musk dalgıçtan özür diledi ve "Hata benim, şirketlerimin değil." dedi.

Geçtiğimiz hafta Elon Musk, Tayland’da 2 haftayı aşkın bir süredir mahsur kalan çocukları kurtarmak için harekete geçmesiyle gündeme gelmişti. Musk, dalgıçların yerine özel denizaltılar geliştirmeyi teklif etmiş ve o dönemde Tayland’a giderek kurtarma çalışmalarına dahil olmuştu. Fakat Musk’ın denizaltı projesi, zaman kısıtlılığı ve yetkililerin istememesi nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

O dönem dalgıç ekibinin başındaki isim olan Vernon Unsworth, Musk’ın imajını iyileştirmek için böyle bir projeyle gündeme geldiğini iddia etmiş ve “Denizaltısını alıp bir yerine soksun.” demişti. Dalgıcın bu açıklamasına sinirlenen Musk da bir tweet’inde, Unsworth’un Tayland’da olma sebebinin şüpheli olduğunu söylemiş ve çocukları kurtarmaya yardım eden dalgıcın “pedofil” olduğunu iddia etmişti.

Musk, Twitter’dan yaptığı bu paylaşımı kısa sürede silmişti. Ancak yine de CEO’su olduğu şirketlerin hisselerinde ciddi bir düşüş yaşanmış ve yönetim kurulu içerisinde kriz yaşanmıştı. Bu durumu düzeltmek isteyen Musk, Twitter’dan bu konu hakkında yeni paylaşımlarda bulundu. Musk paylaşımında, “Bay Unsworth’dan ve liderleri olarak temsil ettiğim şirketlerimden özür dilerim. Bu hata benim ve sadece bana ait. Bay Unsworth, hakkımda gerçek olmayan iddialarda bulunduktan ve mini denizaltıyla cinsel ilişkiye girmemi önerdikten sonra kızgınlıkla söylenmiş sözlerdi.” ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın konuyla ilgili geri adım atması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.