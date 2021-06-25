Elon Musk'ın 50.000 Dolarlık Prefabrik Evde Yaşadığı Ortaya Çıktı

Elon Musk'ın prefabrik evi sosyal medyanın gündeminde. Sadece 37 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtilen Boxabl Casita isimli evin SpaceX arazisine yerleştirildiği ortaya çıktı.

Tesla, SpaceX CEO'su ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın son günlerde yaşadığı ev sosyal medyanın gündeminde. Söylentilere göre Musk, şu anda Texas'taki Starbase'de 50 bin dolarlık prefabrik evde yaşıyor. Milyarderin yeni evi, Starship uzay gemilerini inşa eden SpaceX'in arazisi içinde yer alıyor.

Elon Musk'ın prefabrik evi sosyal medyanın gündeminde

Teslarati tarafından ortaya konan yeni rapor, Musk'ın mütevazi bir prefabrik konut biriminde yaşadığını bildirdi. Evin sadece 37 metrekare olduğu iddia ediliyor, ancak Tesla ve SpaceX CEO'su yeni yerleşiminden keyif alıyor gibi görünüyor. İnternette ortaya çıkan bazı görüntülere göre Musk, Boca Chica'da gerçekten iyi vakit geçiriyor.

Milyarder CEO'nun Starbase'deki konut birimi, kolay kurulum ve maksimum satın alınabilirlik için yapılmış katlanabilir, prefabrik bir mülk olan Boxabl Casita olarak biliniyor. Teslarati, Elon Musk'ın 20x20 üniteye sahip yeni evinin, Tesla Model Y'nin fiyatından önemli ölçüde daha düşük olduğunu, sadece 50.000 dolara mal edildiğini doğruladı.

Musk, Boxabl Casita'yı seçmekle mükemmel bir karar vermiş gibi görünüyor. Boxabl Casita prefabrik yapıları, çelik ve beton panellerden hazırladığı için son derece dayanıklı bir ev sunuyor. Evin taşınması ve kurulması da bir hayli kolay, çünkü Tesla şirketinin ürettiği Model X tarafından çekilebilecek kadar hafif.

Elon Musk'ın Boxabl eviyle ilgili söylentiler, şirketin Boca Chica, Teksas'taki birimlerinden birinde bir tanıtım videosu yayınladığı Kasım 2020'de ortaya çıktı. Şirket başlangıçta prefabrik eve sahip olmanın avantajlarını vurgulamayı planladı. Yayınlanan videonun sonunda Boxabl, Boca Chica'daki özel müşterisi için yapıldığını belirtti. Bu müşterinin Elon Musk olduğu ise yeni anlaşılıyor.

Boxabl Casita, çeşitli konfigürasyonlar ve kaplamalarla donatılmış özelleştirilebilir bir ev türü. Ancak Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın temel birimi tercih ettiği iddia edildi. Musk'ın bu evden hiçbir zaman bahsetmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

Teslarati, kurulumların araba şirketinin temel modeli olan Tesla Model S'den daha pahalı olmayacağına inanıyor. Dünyanın en zengin üçüncü insanının 20x20'lik bir konutta yaşadığını düşünmek oldukça şaşırtıcı.