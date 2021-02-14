Elon Musk, Putin'i Clubhouse'a Davet Etti

Elon Musk Putin'i Clubhouse davet etti. Son dönemin en çok konuşulan sosyal medya uygulaması Elon Musk sayesinde daha farklı bir hal alacak gibi gözüküyor. Musk paylaştığı tweet'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i övmeyi unutmadı.

Tesla CEO'su Elon Musk Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Clubhouse'da sohbet etme teklifi götürdü. İnsanları sesli sohbet yoluyla birbirine bağlayan sosyal medya platformu Clubhouse, son zamanlarda Musk'ın da sıkça kullandığı bir uygulama.

Elon Musk'tan Putin'e Clubhouse daveti

Musk, Rusya Devlet Başkanı'nın resmi Twitter hesabını etiketleyerek, "Clubhouse'da bir sohbet için bana katılmak ister misiniz?" şeklinde bir tweet attı. Ayrıca bunu tamamen Rusça olarak paylaşılan bir tweet takip etti: "Seninle konuşmak büyük bir onurdur."

Musk'ın Rusya Devlet Başkanı'yla sohbet etme isteğinin nedeni henüz belli değil. Ayrıca geçtiğimiz gün paylaşılan tweet'e yanıt gelmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Yalnızca davetiyeye dayalı olmasıyla dikkat çeken sesli sohbet uygulaması Clubhouse; Musk ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg gibi teknoloji endüstrisinin büyük isimlerinin dikkatini çekti. Hatta geçtiğimiz gün Çin hükümeti tarafından bloke edilmeyle bile karşı karşıya kaldı.

Yalnızca iPhone'larda kullanılabilen bu uygulama teknolojiden profesyonel sporlara, ebeveynlikten edebiyata kadar pek çok konunun tartışıldığı bir yer haline geldi. Pek çok konuda konuşmalar başlatmanıza veya dinlemenize olanak tanıyan Clubhouse'da ayrıca gönderi, fotoğraf veya video yok; sadece insanların profil resimleri ve sesleri yer alıyor.

Clubhouse verileri Çin'e mi aktarılıyor?

Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) tarafından gelen bir uyarı ise sosyal medya uygulamasında konuşulanların Çin'e aktarılmasının mümkün olabileceğine işaret etti.

SIO, Bloomberg'ün haberine göre yapmış olduğu incelemelerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri merkezli uygulama olan Clubhouse'un yazılım altyapısında kullanıcıların uygulama içindeki konuşmalarına ulaşmaya izin verebilecek potansiyel güvenlik zafiyeti olduğu sonucuna vardı. Ses tabanlı popüler uygulama, veri güvenliğini tekrardan ele alacağını açıkladı.

SIO'nun ayrıntılı raporunda şifrelenmemiş tüm verilerin Çin'deki sunucular aracılığı ile Çin hükümetine aktarılabilmesinin olası olduğu, Çin hükümetinin Agora'nın ağlarına erişmeden de Clubhouse'un meta verisini elde edebileceği öne sürüldü.

Clubhouse'un açıklamalarına da yer verilen raporda şirketin veri güvenliğini sağlamak amacıyla ek şifreleme yapacakları ve kullanıcı güvenliğini üst seviyede tutmak için bir veri güvenliği firması ile iş birliği yapacakları açıklaması yer aldı.