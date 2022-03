Elon Musk, Putin'i Teke Teke Davet Etti!

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlamasıyla birlikte Rus saldırıları aralıksız devam ederken Elon Musk olayla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk geçtiğimiz günlerde de video konferans yöntemiyle Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Bu sefer de Twitter’dan Putin’e seslenen Elon Musk "Vladimir Putin’i teke çıkmaya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için" yazdı.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна