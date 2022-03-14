Elon Musk, Putin'i Teke Teke Davet Etti!

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlamasıyla birlikte Rus saldırıları aralıksız devam ederken Elon Musk olayla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk geçtiğimiz günlerde de video konferans yöntemiyle Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmüştü.

Bu sefer de Twitter’dan Putin’e seslenen Elon Musk "Vladimir Putin’i teke çıkmaya davet ediyorum. Bahisler Ukrayna için" yazdı.

Elon Musk'tan Putin'e Teke Tek Daveti

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Elon Musk'ın bu sözleri kısa süre içerisinde gündem olurken sosyal medya kullanıcıları "Bu adam cidden çılgın.", "Patron çıldırdı, kafes dövüşüne çağırdı" gibi yorumlarda bulundu.

Musk'ın tweet'inde Vladimir Putin'i Rusça yazarken Ukrayna'yı Ukraynaca yazması dikkatlerden kaçmadı. Hemen ardından kısa süre içinde Kremlin'i etiketleyerek bir tweet daha paylaştı ve "Bu kavgaya var mısın?" diye ekledi.

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Şimdilik Putin veya doğrudan Rusya hükûmeti üzerinden bir yanıt yok. Önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeler olduğu takdirde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.