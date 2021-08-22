Elon Musk'tan Robotlar İşimizi Elimizden Alacak mı Sorusuna Yanıt

Elon Musk robotlar işimizi elimizden alacak mı sorusunu yanıtladı. Tesla tarafından geçtiğimiz gün tanıtılan insansı robot Tesla Bot başta olmak üzere pek çok robotun insanların yapabileceği işlerde gözü var. Robotlar, birçok hizmet işini ortadan kaldıracak, bu yüzden insanların garantili gelire ihtiyacı olabilir.

Tesla CEO'su Elon Musk, robotların potansiyel yükselişi nedeniyle evrensel temel gelir hareketini destekliyor. Aslında kendi şirketi Tesla da bir robot üzerinde çalışıyor: Tesla Bot.

Tesla'nın ev sahipliği yaptığı yapay zeka (AI) konulu bir sunum sırasında Musk, bir "Tesla Bot" veya "tehlikeli, tekrarlayan ve sıkıcı görevler" yapacak bir robot yaratmaya çalıştığını ve böylece bu işleri insanların yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Musk bu robotun, insanların şu anda para kazandığı işlerin yerini alabileceğini kabul etti ve bu nedenle gelecekte garantili bir gelirin gerekli olacağını söyledi. Musk, sunum sırasında "Esasen gelecekte fiziksel çalışma bir seçim olacak. Bu yüzden uzun vadede evrensel bir temel gelirin olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Musk, robotun insan dostu olacağını ve saatte 8 km hıza ulaşacağını söyledi. Ama üretimi planlandığı gibi giderse birçok insanın işini elinden alacak.

Elon Musk: Robotlar işimizi elimizden alabilir

Musk'ın robotu henüz satışa çıkmamış olsa da dünya genelindeki işletmeler, insanlara ödeme yapmak yerine otomasyona yöneldi. Özellikle pandemi döneminde aylarca işçi bulmakta zorlanan restoranların, garsonla menü sunmak yerine yemek yiyenlerin menüleri görebileceği QR kodlara yöneldiği görmüştük.

Cracker Barrel isimli ABD merkezli bir restoran, müşterilerin yemek için ödeme yapmasını sağlayan bir mobil uygulamayı da kullanıma sundu. McDonald's, Chicago'daki 10 lokasyonda otomatik arabaya servis siparişini test etmeye başladı. Dave & Buster'ın temassız sipariş sistemini genişletme planları, insanların bir zamanlar yaptığı kasiyer görevini ortadan kaldırdı.

Bu eğilim devam ederse evrensel temel gelirin konuşmanın daha büyük bir parçası olması muhtemel. ABD'deki bazı şehirler, işleri kaybolacak insan grupları için evrensel temel gelir programlarını test etmeye başladı. Kaliforniya, hamile insanlar ve koruyucu sistem dışında yaşlananlar için öncelik verilen, ülkenin eyalet çapındaki en büyük evrensel temel gelir programına start verdi.

Ekonomi yazarı Noah Smith 13 Haziran tarihli bir blog yazısında, artan otomasyonun insanların işini elinden alacağı endişesiyle bile bu insanların değerli beceriler geliştirebileceği göz önüne alındığını ve iş büyümesini optimize edebileceklerini dile getirdi.