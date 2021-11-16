İnsanların Mars'ı kolonize edebilmesine yardımcı olmak için mümkün olduğunca fazla sermaye ayırmak istediğini söyleyen Elon Musk, sahip olduğu son evini satışa koydu. Peki Elon Musk evlerini neden satıyor ve bundan sonra nerede kalmayı planlıyor?

Elon Musk Sahip Olduğu Son Evini 31.990.000 Dolara Satışa Çıkardı

Zillow üzerinde listenen ilana göre Elon Musk, San Francisco sınırlarında yer alan ancak şehrin dışında kalan yaklaşık 1.500 metrekare genişliğindeki iç alana sahip mülkünü 31.990.000 Dolar fiyat etiketi ile satışa çıkardı. Bu, mevcut kur seviyesinde yaklaşık olarak 325.000.000 TL ediyor. Zillow tarafından güncellenen ilan şu anda 'şartlı' olarak işaretlenmiş durumda: Bu, satıcının teklifi kabul ettiği ancak hala satış koşullarını müzakere ettiği anlamına geliyor.

1912 yılında inşa edilen ve kırk yedi dönümlük arazi üzerine kurulu olan bu mülk, 2017 yılında Elon Musk tarafından satın alınmıştı. Ev, 7 adet yatak odası ve 10 adet banyo dahil olmak üzere takribi 1.500 metrekarelik bir iç alana sahip ve oldukça geniş bir bahçesi bulunuyor.

Evin öne çıkan diğer detayları arasında deri kaplamalı kütüphane, özel bir şef için donatılmış mutfak, kokteyl odası ve her biri 20 metrelik tavanlar gibi unsurlar yer alıyor. Satış süreci ile ilgilenen Brent Gullixson mülkün satış durumu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı ve anlaşılan nihai satış tutarını paylaşmadı.

Mevcut serveti ile dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, bir yıldan uzun bir süredir ciddi bir satış çılgınlığı yaşıyor. 2020 yılının sonunda kısa bir süre içerisinde hiçbir eve sahip olmayacağının sözünü veren Musk, görünüşe göre kısa bir süre içerisinde bu sözünü yerine getirecek.

Musk'ın bundan sonra Teksas'ta SpaceX'ten kiraladığı küçük ve ucuz bir evde yaşayacağı biliniyor. İnsanların Mars'ı kolonize edebilmesine yardımcı olmak için mümkün olduğunca fazla sermaye ayırmak istediğini söyleyen Elon Musk, arta kalan parasının tümünü bu projeye yatıracak.