Elon Musk'a Sarılmak İsteyen YouTuber Hayalini Gerçekleştirdi (Video)

Aylardır hatta yıllardır Elon Musk'a sarılmanın yollarını arayan Fidias ismindeki YouTuber nihayet hayaline kavuştu. Hayalini gerçekleştirmek için birçok farklı yola başvuran ve son olarak 100 ünlüyle sarılma meydan okuması yaparak son ismin Elon Musk olmasını sağlamaya çalışan Fidias görünüşe göre bunu başardı.

100 ünlüyle sarılarak bir şekilde Elon Musk'ın dikkatini çekmeye çalışan Fidias ismindeki YouTuber, hatırlayacağınız üzere geçmişte Türk YouTuber'lardan Orkun Işıtmak'a da sarılmıştı. Hayali için Twitter genel merkezinin önünde âdeta kamp kuran YouTuber, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden nihayet başardığını takipçileriyle paylaştı.

Fidias, Elon Musk'a Sarılmayı Başardı

Yayınlamış olduğu videoda geçtiğimiz yıl boyunca sarıldığı 99 ünlüye yer veren Fidias, 100. kişinin planladığı şekilde Elon Musk olmasını istediğini ve bunun için SpaceX ve Twitter merkezlerinde nöbet tuttuğunu belirtmişti.

Dünya Kupası'ndaki çocukların kendisine "Fidias'a sarıl" naraları sonrası Twitter hesabı üzerinden sarılacağını açıklayan Elon Musk, böylelikle Fidias'ın bekleyişini sona erdirdi.

Musk'a sarıldığı fotoğrafı şahsi hesabından da paylaşan Fidias, "kesinlikle bir simülasyonda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Fidias'ın sarılmış olduğu tüm ünlüleri yukarıda yayınlamış olduğu videodan izleyebilirsiniz.