Elon Musk'ın Serveti Bir Günde 36 Milyar Dolar Arttı

Elon Musk, servetini bir günde 36 milyar dolar arttırarak rekor kırdı. Böylelikle Musk, Jeff Bezos'a yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir fark arttı. Ayrıca Tesla'nın piyasa değeri de yüzde 13 oranında arttı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Dünya genelinde 145 ülkede faaliyet gösteren otomobil kiralam şirketi Hertz, dün yaptığı açıklamada, 100 bin adet Tesla otomobil alacağını duyurdu. Bloomberg News, bunun şimdiye kadarki en büyük elektrikli araç alımı olduğunu belirtti.

Otomobililer önümüzdeki 14 ay içerisinde Hertz şirketine teslim edilecek. Böylece Tesla Model 3 Sedan modelleri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da kiralamaya hazır olacak. Hertz ayrıca şarj altyapısına yatırım yapacağını da açıkladı.

Hertz CEO'su Mark Fields, gerçekleşecek satın alma ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Fields, yaptığı açıklamada, elektrikli araçların artık ana akım olduğunu ve artan küresel talep ve ilgiyi yeni görmeye başladıklarını ifade etti.

Elon Musk'ın Serveti Tek Günlük Kazanç ile Rekor Seviyeye Çıktı

Business Insider'daki habere göre araç kiralama şirketi Hertz'in 100 bin adet Tesla otomobil alacağını duyurmasının ardından Tesla şirketinin piyasaya değeri önemli ölçüde arttı. Şirketin hisse senedi fiyatında yüzde 13 oranında artış gerçekleşti.

Otomobil üreticisinin piyasaya değeri ilk kez 1 trilyon doların biraz üzerine çıktı. Böylelikle Tesla, tarihte 1 trilyon dolar değerlemeye en hızlı şekilde ulaşan ikinci şirket oldu. İlk sırada ise 17 yılda bu değerlemeye ulaşan Facebook yer alıyor. Alphabet ise 21 yılda ulaşmıştı.

Tesla'nın hisse senedinin önemli ölçüde artması Musk'ın servetinin ciddi oranda artmasına yardımcı oldu. Musk, bu sayede yalnızca bir günde 36 milyar dolar kazandı. Böylece Musk, e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir fark arttı. Jeff Bezos'un servetinin 192,6 milyar dolar olduğu belirtildi.

Yaşanan artışın sonucunda Musk'ın net servetinin 286,6 milyar dolara yükseldiği tahmin ediliyor. Ünlü iş adamının serveti, en büyük otomotiv üreticilerinden bir tanesi olan Toyota'nın 282 milyar dolarlık piyasaya değerini geride bıraktı.

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