Elon Musk'ın Signal Çağrısı Yanlış Anlaşıldı: Hisseler Tavan Yaptı

Elon Musk'ın Signal çağrısı yanlış anlaşıldı. Geçtiğimiz gün WhatsApp yerine Signal kullanılmasını öneren girişimci Elon Musk, yanlış şirketin hisselerinin tavan yapmasına yol açtı. İşte yüzde 1100 oranında değer kazanan "yanlış" Signal uygulaması.

Tesla CEO'su Elon Musk Perşembe günü, Twitter takipçilerine şifreli mesajlaşma uygulaması olan “Signal'i kullanmaya” çağırdı. Ancak o günden bu yana bazı insanlar -hatta yatırımcılar- bu çağrıyı yanlış anlamış gibi görünüyor.

Borsa dışında işlem gören Signal Advance adlı belirsiz bir şirketin hisseleri Perşembe günü yüzde 527, Cuma günü ise yüzde 91 artarak 60 centten 7.19 dolara sıçradı.

Musk'ın bahsettiği Signal uygulaması, kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yürütülüyor ve Facebook Messenger, WhatsApp ve Apple'ın mesajlaşma servisi gibi uygulamalara bir alternatif olarak hizmet ediyor. Musk'ın önerdiği Signal uygulaması da bu yanlış anlamanın önüne geçmek için açıklama yayınladı: Yanlış şirkete yatırım yapıyorsunuz.

Signal Advance ile hiçbir ilgisi olmadığını açıklığa kavuşturmak için Cuma günü Twitter'da bir duyuru paylaşan mesajlaşma uygulaması şu ifadelere yer verdi: "İnsanların Signal'in rekor büyümesine yatırım yapmak istemesi anlaşılabilir, ancak bu biz değiliz. Biz bağımsız bir oluşumuz ve bizim tek yatırımımız sizin gizliliğinizdir."

Signal Advance şirketi ise 1992 yılında Biodyne adı altında Teksas'ta kuruldu ve özellikle tıp ile hukuk profesyonellerine hitap etti. Şirket, sağlık hizmetlerinde teknolojiyi kullanmaya odaklandı ve adını Signal Advance olarak değiştirdi. Zayıf işlem gören hisse senetleri ise 2014 yılında piyasaya çıkış yaptı. Musk'ın "yanlış önerisine" kadar şirketin hisseleri 60 cent civarında seyrediyordu.

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?



It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf