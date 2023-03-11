Elon Musk'tan Silikon Vadisi Bankası Satın Alımı Hamlesi!

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Silkon Vadisi Bankası (SVB) düzenleyiciler tarafından kapatıldı ve varlıklarına Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından el konuldu. Banka öncelikle teknoloji çalışanları, yeni kurulan şirketler ve risk sermayesi destekli şirketler de dâhil olmak üzere teknoloji sektöründeki müşterilere hizmet veriyordu. Bankanın kapanması, 2008 küresel mali krizinden bu yana ABD'deki en büyük banka iflasına işaret ediyor.

FDIC, SVB'nin sigortalı mevduatlarını tutmak için Mevduat Sigortası Ulusal Santa Clara Bankası'nı kurdu ve bu banka çekleri takas etmeye devam edecek. SVB'nin merkez ofisi ve tüm şubeleri 13 Mart'ta yeniden açılacak ve sigortalı mevduat sahipleri en geç Pazartesi sabahına kadar mevduatlarına tam erişim sağlayabilecekler ancak FDIC'nin standart sigortası mevduat sahibi başına 250.000 dolara kadar olan tutarı kapsadığından, şirketler için daha büyük hesapların veya kredi limitlerinin kapanıştan nasıl etkileneceği belirsiz.

Elon Musk, Bankayı Twitter Hizmetleri İçin Kullanabilir

Tüm bu kargaşanın ortasında Razer CEO'su Min-Liang Tan, Twitter'ın SVB'yi satın almayı ve dijital bir bankaya dönüştürmeyi düşünmesini önerdi. Bu öneri Twitter başkanı Elon Musk'ın dikkatini çekti ve Musk bu fikre açık olduğunu söyleyerek olumlu yanıt verdi.

Bu potansiyel satın alma, Twitter'ın finansal alanına girişini işaret edebilir çünkü şirket işini genişletmenin yollarını araştırıyor. SVB'yi satın alarak Twitter, geniş kullanıcı tabanından ve güçlü markasından yararlanarak dijital bankacılık sektöründe önemli bir noktaya gelebilir.

SVB, yeni kurulan şirketlerin finansmanında uzmanlaşmış ve 209 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 175,4 milyar dolarlık mevduatıyla ABD'nin en büyük 16. bankası hâline gelmişti.