Elon Musk Şimdi de Rapçi Oldu! İlk Şarkısını Yayınladı

Kurduğu PayPal isimli para aktarma sistemi girişimiyle büyük başarılar yakalayan Elon Musk, girişimini satmasının ardından elde ettiği bütün geliri elektrikli araba üreticisi Tesla ve uzay şirketi SpaceX için harcamıştı. Devasa şirketlerin yanı sıra alev püskürtücü gibi projelere de yatırım yapan Musk, bugün rap performansıyla karşımıza çıktı.

Emo G sahne ismiyle rap dünyasına giriş yapan Elon Musk, Soundcloud üzerinden “RIP Harambe” isimli ilk şarkısını yayınladı. Oldukça fazla şekilde auto-tune denilen ses araçlarının kullanıldığı görülen şarkı, dinleyenler tarafından beğenildi. Auto-tune ismi verilen ses düzeltme araçları, kötü sesli insanların, gerçek bir şarkıcı kadar iyi şarkı söylemesi için kullanılıyor, kimi zaman da hazırlanan şarkılarda şarkıcının sesi iyi olmasına rağmen yeni bir tat katmak için tercih ediliyordu.

Rest in Peace Harambe yani Türkçe çevirisi ile Huzur İçinde Uyu Harambe, 2016 yılında bir hayvanat bahçesinde vurularak öldürülen Harambe isimli orangutana adanmıştı. Küçük bir bebeğin Harambe’nin bulunduğu bölüme düşmesinden sonra yaşanan olaylar, uzun süre dünya gündemini meşgul etmişti. Bebeğin kafese düşmesinin ardından, Harambe'nin ona zarar vereceği düşünülmüş ve orangutan vurularak öldürülmüştü . Fakat sonrasında çıkan görüntülerde, Harambe’nin bebeğe saldırmaktan ziyade korumaya çalıştığı fark edilmişti. Haksız yere vurulan Harambe, hayvan hakları savunucularının büyük tepkisini çekmiş ve Harambe olayından sonra hayvanat bahçesinde tutulan hayvanlar üzerinden yeni bir hayvan hakları tartışması başlamıştı. Elon Musk tarafından bu olay sonrasında hazırlanan Harambe şarkısını ise hemen aşağıdan dinleyebilirsiniz.