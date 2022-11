Elon Musk, Simpsons Kehanetini Açıkladı: "Twitter'ı Satın Alacağımı Biliyorlarmış"

Geçmişten bugüne pek çok yaşanan olayı yıllar öncesinde bölümlerinde teker teker tahmin ettiği ortaya çıkan The Simpsons dizisinin, uzunca süredir gündemi meşgul eden Elon Musk'ın Twitter'ı satın alımını da önceden bildiği ortaya çıktı.

Daha önce 11 Eylül ve Donald Trump'a dair pek çok yaşanan olayı yıllar öncesinden bölümlerinde izleyicilere aktaran The Simpsons, eski bölümlerinden birinde Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağını da doğru tahmin etmiş. Bölümü fark eden Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden sahneyi paylaşarak "Simpsonlar Twitter'ı satın alacağımı biliyormuş." ifadesinde bulundu.

Üstelik bölümün adı da "The Musk Who Fell to Earth". Dünya'ya Düşen Musk olarak dilimize çevrilen bölümde Lisa Simpson, "Home Tweet Home" yazan bir kuş yuvasının bakımını gerçekleştiriyor. Bir kartal bu yavru kuşları öldürüyor ve uzaklara doğru uçarken Musk roketiyle birlikte geliyor. Böylelikle roket ABD'nin de amblemi olan kartalı yakıp kül ediyor.

Simpson’s predicts I buy Twitter S26E12 pic.twitter.com/yVmWGwrYY6 — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2022

Simpsonlar Yaşanan Bir Olayı Daha Bildi

Bunun üzerinde Musk kafasındaki uzay başlığını çıkartıp kendini tanıtıyor ve Lisa Simpson, Musk yeniden uzay aracına binerken "Sanırım insanlık her seferinde kuş yuvasında değişiklik istiyor." diyor.

Detaylar göz önünde bulundurulduğunda yıllar önce böyle bir bölümle olacakları tahmin etmek oldukça güç ancak The Simpsons dizisinin geçmişte bildiği ortaya çıkan olaylarla kıyasladığımızda artık bu tip durumlara şaşırmıyoruz desek yalan olmaz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.