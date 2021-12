Elon Musk Siyasetçiler İçin Yaş Sınırı Gelmesini İstedi

Elon Musk'tan siyasetçiler için yaş sınırı gelsin önerisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Musk, aday olmak için yaş sınırının 70'in altında olması gerektiğini önerdi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yetmiş yaş ve üstündeki kişilerin siyasette yer alması için çok yaşlı olduğuna inanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden veya daha önceki Başkan Donald Trump bu sınırın üstündeydi. Ancak Musk, bir politikacının zamanının dolacağı noktaya gelinmesi gerektiğine inanıyor.

Yazının yazıldığı tarih itibaıyla 360 binden fazla beğeni alan tweet, "Siyasi makamlara aday olamayacağınız bir yaş sınırı belirleyelim, belki 70'in biraz altında bir sayı..." ifadelerine yer veriyordu.

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 …