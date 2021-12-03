Elon Musk Siyasetçiler İçin Yaş Sınırı Gelmesini İstedi

Elon Musk'tan siyasetçiler için yaş sınırı gelsin önerisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Musk, aday olmak için yaş sınırının 70'in altında olması gerektiğini önerdi.

Elon Musk'tan siyasetçiler için yaş sınırı önerisi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yetmiş yaş ve üstündeki kişilerin siyasette yer alması için çok yaşlı olduğuna inanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden veya daha önceki Başkan Donald Trump bu sınırın üstündeydi. Ancak Musk, bir politikacının zamanının dolacağı noktaya gelinmesi gerektiğine inanıyor.

Yazının yazıldığı tarih itibaıyla 360 binden fazla beğeni alan tweet, "Siyasi makamlara aday olamayacağınız bir yaş sınırı belirleyelim, belki 70'in biraz altında bir sayı..." ifadelerine yer veriyordu.

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 … — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021

Musk'ın 35 yaş alt sınırı olan ancak üst yaş sınırı olmayan ABD Başkanlığına atıfta bulunup bulunmadığını belirtmedi. Bununla birlikte son açıklaması, Biden'ın başkanlığa uygunluğu konusundaki soru işaretlerinin ortasında geliyor.

Biden, başkan olarak görev yapan en yaşlı kişi ve 20 Kasım'da 79 yaşına girdi. ABD Başkanı, 2024'te düzenlenecek olan Başkanlık seçimlerine katılır ve yeniden seçilirse 86 yaşında görevi bırakacak.

Musk'ın bu yorumunun Türkiye siyaseti tarafını da inceleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halihazırda 67 yaşında. Erdoğan 2023'te düzenlenecek olan bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine, en azından Musk'a göre, aday olabilir.

Elon Musk daha önceki açıklamalarında ise siyasetten uzak durmayı tercih edeceğini söylemişti.

ABD'den Tesla'ya erken ödeme cezası

ABD, Tesla'ya erken ödeme cezası kesti. Elon Musk tarafından paylaşılan bir Twitter açıklamasına göre ABD, cezayı erken ödemesi yüzünden Tesla'nın diğer şirketleri olumsuz teşvik ettiğini düşünüyor.

Tesla, ABD Enerji Bakanlığından aldığı 465 milyon dolarlık kredisini dokuz yıl erken ödedi ve bunu yaparak "erken geri ödeme cezası" ödemek zorunda kaldı. Bu, yakın zamanda CEO Elon Musk tarafından Twitter'daki açıklamasında ortaya çıktı.

Musk'ın açıklaması, Tesla'nın Berlin Gigafactory'deki 4680 pil üretim ve geri dönüşüm tesisini inşa etmek için artık devlet sübvansiyonlarını kullanmayacağını belirten Almanya'daki haberlere yanıt olarak geldi. Şirket yaklaşmakta olan pil tesisi için yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde sübvansiyon almaya hazır olduğundan, bu pek çok kişi için oldukça sürpriz oldu.