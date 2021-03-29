Elon Musk, İddialı Konuştuğu Son Tweetlerini Sildi

Elon Musk son tweetlerini sildi. Kısa bir süre önce Tesla'nın "dünyanın en büyük şirketi" olacağını iddia ettiği paylaşımı ile sosyal medyada gündem olan Musk, tweetlerini bir süre sonrasında kaldırma kararı aldı.

Elon Musk Son Tweetlerini Neden Sildi?

Ünlü iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde WholeMarsBlog isimli Twitter kullanıcısına yanıt verdiği bir tweette Tesla'nın dünyanın en büyük şirket olma ihtimalinin yüzde 0'dan fazla olduğunu ve bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşmesinin olduğunu ileri sürmüştü. Musk'un oldukça iddialı tweeti sosyal medyada gündeme oturmuş ve büyük bir tartışmanın başlamasına yol açmıştı.

Son zamanların en çok tanınan girişimcilerinden Musk, WholeMarsBlog'a verdiği yanıtları kaldırdı. Musk'tan söz konusu tweetleri neden kaldırdığına dair herhangi bir ipucu gelmedi.

Siz Musk'ın sildiği tweetlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yakın bir zamanda dünyanın en büyük şirketi olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bitcoin ile Tesla Satın Alma Dönemi Başladı

Tesla CEO'su Elon Musk, bir süre önce paylaştığı tweette Bitcoin ile Tesla satın almanın artık mümkün olduğunu duyurdu. Birkaç ay önce elektrikli otomobilin öncü isimlerinden Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Şirket ayrıca ürün ve hizmetleri için Bitcoin ile ödeme alma döneminin yakın bir zamanda başlayacağına da sinyal yakmıştı.

Tesla'nın yapmış olduğu açıklamanın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Tesla CEO'sundan konu ile ilgili net bir açıklama geldi. Ünlü girişimci Musk, Tesla araçlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde bitcoin ile satın almasının mümkün hale geldiğini açıkladı.

Musk, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayan Tesla kullanıcılarının da bitcoin ile Tesla'nın ürün ve hizmetlerinden yararlanabileceğini belirtti. Bu açıklamada ayrıca Tesla'nın bitcoin ödeme sisteminde Tesla'nın açık kaynaklı yazılımının kullanılacağı bilgisine de yer verildi.

Tesla'nın web sitesinde müşterilerin dijital para birimini kullanarak nasıl ödeme yapabileceği hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme bölümü de bulunuyor. Müşteriler, Tesla'nın destek sayfasını ziyaret ederek bitcoin ile nasıl ödeme yapabileceğine dair detaylıca bilgi sahibi olabiliyor.

Yakın zamanın dünyaca ünlü girişimcilerinden Musk, geçtiğimiz haftalarda da Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi bir dosyada gönderdiği başvuruda Tesla CEO'su Musk'ın artık "Tesla'nın Technoking'i" olduğunu belirtmişti.