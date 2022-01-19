Elon Musk: Sosyal Medya Güvenlik Sorunu Oluşturuyor

Geçtiğimiz gün küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin Dünya’nın sonunu getireceği açıklamalarıyla gündeme gelen Tesla CEO’su Elon Musk, 6. Kitlesel yok oluşun başladığını açıklamıştı. Bu yorumuyla dikkat çeken Musk ayrıca, "Güneş’in genişlemesi nedeniyle tüm türlerin yok olma olasılığı yüzde yüz” ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, şimdi de ailesi ile ilgili yaptığı başka bir açıklamayla gündeme geldi. Musk, hareketlerini ve konumunu takip eden sosyal medya hesaplarının kendisi ve ailesi için bir güvenlik sorunu oluşturduğunu söyledi. Tesla yatırımcısı Sawyer Merritt, Elon Musk’ın seyahat planlarını paylaşmayacağını belirten bir tweet paylaştı. Merritt, attığı tweetle Musk’ı güvende tutmak istediklerini ifade etti.

Sawyer Merritt’in tweetinin altına yorumda bulunan Tesle CEO’su, Merritt’i doğrulayarak bunun bir güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.

Berlin'e Gideceğini Yalanlamıştı

Musk, Pazartesi günü ‘Drive Tesla Canada’ tarafından paylaşılan ve Musk’ın bu hafta Tesla’nın Berlin’deki fabrikası Gigafactory’i ziyaret edeceğini duyuran paylaşımı yalanlamıştı. Tesla'nın Berlin merkezli fabrikasının açılması beklenirken, InsideEVs'e göre fabrikada bir dizi Model Y orta boy SUV'nin üretildiği haberleri ortaya atıldı. Bloomberg, Tesla'nın Berlin fabrikasının Kasım veya Aralık ayında Model Y'leri üretmeye başlayacağını duyurmuştu.

Şirketin, bu yıl içerisinde Teksas’ta da bir fabrika açması bekleniyor. Elon Musk, bunun yanında artık her dedikoduyu yalanlayamayacağını ve Berlin’e Şubat ayında gideceğini açıkladı.