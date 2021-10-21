Elon Musk SpaceX ile Dünyanın İlk Trilyoneri Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankası Morgan Stanley bünyesinde görev alan analistlere göre Elon Musk, SpaceX sayesinde dünyanın ilk trilyoneri haline gelebilir. Şimdiye dek servetinin önemli bir kısmını Tesla üzerinden edinen Musk'ın SpaceX'ten çok daha fazla para kazanabileceği tahmin ediliyor.

Elon Musk SpaceX Sayesinde Dünyanın İlk Trilyoneri Olabilir

Şu sıralar 219.9 milyar dolar serveti ile dünyanın en zenginler listesinin ilk sırasında konumlanan Elon Musk, bulunduğumuz aşamada trilyoner olmak için oldukça uzun bir yol kat etmeli gibi gözüküyor. Buna karşın Morgan Stanley bünyesinde görev alan analist Adam Jones, SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketlerinin oyunu değiştiren bir faktör olduğunu öne sürüyor.

Jones tarafından yapılan açıklamalara göre Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri unvanını kazanabilir ancak bu olursa, servetini Tesla'dan değil SpaceX'ten elde etmesi bekleniyor. Nitekim bu ay ikinci bir hisse satışı ile 100 milyar dolar değerlemesine ulaşan SpaceX, ByteDance'in ardından dünyanın en büyük ikinci özel şirketi haline geldi.

Tesla Cybertruck'ı İptal Etmiş Olabilir!

Tesla kısa bir süre önce resmi internet sitesinden Cybertruck ile ilgili detayların tümünü (fiyatlandırma ve araç konfigürasonu dahil) kaldırdı. Bu adımın öncesinde Cybertruck için tek motorlu (39.900 dolar) çift motorlu (49.900 dolar) ve üç motorlu (69.900 dolar) olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyordu.

Bu konuda bazı spekülasyonlar Cybertruck'ın satıştan kaldırılmış olabileceğine işaret etti ancak göründüğü kadarıyla modele yönelik ön siparişler hala aktif şekilde sürüyor. Ayrıca internet sitesinde halen üretimin 2022 yılında başlayacağı bilgisine de yer veriliyor.