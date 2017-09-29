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Elon Musk, SpaceX’in Devrim Niteliğindeki Yeni Planını Açıkladı

Elon Musk, SpaceX’in Yeni Planlarını Açıkladı
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, güneş sistemi boyunca hızlı bir şekilde seyahat etmek için BFR (Big Falcon Roket) kullanılabileceğini söyledi. Musk, 18.000 kilometre hızla uçabilen BFR ile dünyanın her yerine bir saatten az sürede uçabileceğimizi ifade etti.

Dünyaca ünlü mucit Elon Musk, Avustralya’nın Adelaide kentinde düzenlenen 68. Uluslararası Uzay Kongresi’nde konuştu. SpaceX’in Ay ve Mars projelerine ilişkin planlarını açıklayan Musk, dünyanın bir ucundan bir ucuna çok kısa sürelerde gitmenin mümkün olduğunu söyledi.

Dünya yörüngesi etrafındaki yolculukları bir saatten az bir süreye indirebilecek olan BFR, SpaceX’in Falcon Heavy’den sonraki en önemli roketi olarak biliniyor. Musk, BFR’yi bu yılın sonuna kadar fırlatmayı umduklarını söylerken, roket hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Falcon serisinin koca oğlanı, önceki roketlerin aksine, rotasını otomatik olarak güncelleyebiliyor ve uzayda yakıt ikmali yapabiliyor. Falcon Heavy’nin 30 tonluk kapasitesine kıyasla 150 tonluk bir kargo hacmine sahip olan BFR, Musk’ın ‘uzay taşımacılığı’ hayalinin en önemli parçalarından bir tanesi.

SpaceX’in, 2022’deki Ay ve Mars misyonları için kilit öneme sahip olan roket, her şey yolunda giderse Kasım ayınının ortalarında uzaya fırlatılacak.

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ETİKETLER: SpaceX elon musk falcon heavy

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