Elon Musk'tan Starlink Projesi Açıklaması: Avrupa'ya Geleceği Tarih Paylaşıldı

SpaceX'in uydu tabanlı geniş bant internet hizmeti Starlink, yakında çok daha fazla kişinin kullanımına sunulacak. Starlink projesi Avrupa'ya açılıyor. Elon Musk Starlink projesinin Avrupa'ya ne zaman geleceği hakkında açıklama yaptı.

Starlink Avrupa'ya Ne Zaman Gelecek?

Şirketin CEO'su Elon Musk, attığı twettte bu hafta birkaç bin Starlink beta katılım daveti daha geliyor dedi. Bu tweetin altında Starlink'in Avrupa'da ne zaman hizmet vereceği soruldu. Musk, Starlink'in önümüzdeki yılın başlarında Avrupa'da satışa sunulabileceğini söyledi.

Musk ülkelerden onay alınır alınmaz hizmet verileceğini de açıklamasına ekledi.

As soon as we get country approval. This is required for each country individually, as no EU-wide approval system exists. Probably start receiving final (there are many steps) approvals around Feb/March. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020

Starlink projesi, uydular aracılığı ile uzaydan internet bağlantısı sunmayı hedefliyor. İnternetin çok pahalı, yetersiz veya erişilmesinin güç olduğu yerlerde kullanımının hedeflendiği proje kapsamında uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internete her yerden erişmek mümkün olacak.

Facebook ve Amazon gibi devlerin de üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bu projenin SpaceX için şu aşamadaki maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar civarında. Uydudan internet hizmeti Starlink şu anda 30 milisaniyeden daha az gecikme süresiyle 100Mbps indirme hızları sunabiliyor.

Musk, Starlink için halka açık beta denemelerinin Kuzey ABD ve muhtemelen güney Kanada'da yaşayanlar için yakında başlayacağını söyledi. Starlink'in tüm kullanıcılara açıldığında çok iyi bir performans vereceği ve altyapı olmayan evlere interneti kolayca ulaştıracağı görülüyor.