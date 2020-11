Elon Musk'tan Starlink Projesi Açıklaması: Avrupa'ya Geleceği Tarih Paylaşıldı

SpaceX'in uydu tabanlı geniş bant internet hizmeti Starlink, yakında çok daha fazla kişinin kullanımına sunulacak. Starlink projesi Avrupa'ya açılıyor. Elon Musk Starlink projesinin Avrupa'ya ne zaman geleceği hakkında açıklama yaptı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, attığı twettte bu hafta birkaç bin Starlink beta katılım daveti daha geliyor dedi. Bu tweetin altında Starlink'in Avrupa'da ne zaman hizmet vereceği soruldu. Musk, Starlink'in önümüzdeki yılın başlarında Avrupa'da satışa sunulabileceğini söyledi.

Musk ülkelerden onay alınır alınmaz hizmet verileceğini de açıklamasına ekledi.

As soon as we get country approval. This is required for each country individually, as no EU-wide approval system exists. Probably start receiving final (there are many steps) approvals around Feb/March.