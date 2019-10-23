Elon Musk, Starlink Uydusu ile İlk Tweet'ini Yolladı

Elon Musk, Starlink projesi ile dünya çapında herkese ucuz internet bağlantısı sağlamak için bir süredir çalışıyor. Bu projeyle ilgili olarak Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, ilk 60 uydusunu alçak dünya yörüngesine yollamıştı.

Starlink projesi ile heyecan yaratan bir gelişme, Musk’ın attığı tweet ile ortaya çıktı. Musk, “Bu tweet’i Starlink uydusu ile uzaydan yolluyorum” şeklinde tweet gönderdi. Ardından ise 28 milyon takipçisi ile duygularını paylaşan Musk “Vay, işe yaradı” şeklinde başka bir tweet daha yolladı.

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰 — Elon Musk (@elonmusk) 22 Ekim 2019

SpaceX’in başkanı Gwynne Shotwell’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarına göre 2020’nin ortalarında Amerika ve Kanada’ya Starlink ile internet sağlanması planlanıyor. Ancak bunun için en az altı kez daha 60'ar uydudan oluşan fırlatma daha yapılması gerekiyor. Bunu dünya çapında gerçekleştirebilmek için ise önümüzdeki yıllarda 42 bin uydu yollanması daha gerektiği düşünülüyor.

Kullanıcılar için hızlı ve ucuz internet sağlama amacı ile başlanan Starlink projesinde internetin nasıl ücretlendirileceğine henüz karar verilmemiş olsa da aylık ortalama 80 dolara kalitesiz hizmet aldıklarını söyleyen Shotwell, aynı ya da daha az ücretlendirmeyle Starlink ile daha iyi servis sağlayacaklarını söylüyor.

Ülkemizde bu hizmetin kullanılıp kullanılmayacağını bilmesek de Elon Musk bu projesi ile daha önce kimsenin yapamadığını başaracak gibi görünüyor.