Elon Musk, Starlink Uydusu ile İlk Tweet'ini Yolladı

Elon Musk, Starlink projesi ile dünya çapında herkese ucuz internet bağlantısı sağlamak için bir süredir çalışıyor. Bu projeyle ilgili olarak Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, ilk 60 uydusunu alçak dünya yörüngesine yollamıştı.

Starlink projesi ile heyecan yaratan bir gelişme, Musk’ın attığı tweet ile ortaya çıktı. Musk, “Bu tweet’i Starlink uydusu ile uzaydan yolluyorum” şeklinde tweet gönderdi. Ardından ise 28 milyon takipçisi ile duygularını paylaşan Musk “Vay, işe yaradı” şeklinde başka bir tweet daha yolladı.

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰