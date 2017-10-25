Elon Musk, Steve Jobs'a 'Ahmak', Apple'a da 'Çöplük' Dedi

Teknoloji dünyasında adından en çok bahsedilen, on parmağında on marifet sergileyebilen Elon Musk, Silikon Vadisi'nde adının Steve Jobs ile aynı mertebeye konulmasından rahatsız olduğunu ima etti.

Aslında Musk, Silikon Vadisi'nde isimleri sarf edilen CEO'ların arasında manşetleri en çok meşgul edenlerden biri. Ancak Elon Musk, kurumsal ve teknolojik çalışmalarını birçok şirket CEO'sundan daha farklı değerlendiriyor.

Elon Musk, Tesla ve Space X gibi teknolojinin önde gelen projelerinin başında olduğundan, teknoloji dünyasının en popüler ikonu konumunda. Bundan dolayı, çalışma ve başarılarının Apple'dan çok daha farklı kulvarlarda olduğunu savunarak mukayese kabul etmiyor.

Kendisiyle yapılan bir röportajda, “Jobs ile bir kez tanıştım. Ahmağın tekiydi. Onunla tanışan pek çok insan da böyle düşünüyor” diye konuşan Musk, "Biz Apple’a Tesla’nın mezarlığı deriz. Çünkü Tesla’da başarılı olamayanlar Apple’a giderler." dedi.

Elon Musk özellikle son dönemlerde yenilenebilir enerji projesi Solar City ve Hyperloop ile yeniden gündemde.

Kartvizitinde mucit, dahi, mühendis, hatip ve amansız pazarlamacı gibi tanımlamaların bulunduğu Musk, Amerikan tarzı pazarlamayı mükemmelleştiren tek adam olarak gösteriliyor.