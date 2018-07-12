Elon Musk Su Arıtma İşine Giriyor

Geçtiğimiz günlerde Tayland'da mağarada kalan çocukları kurtarmak için seferber olan Elon Musk şimdi ise Michigan eyaletinin su sorunun çözmek için kolları sıvadı. Musk, Twitter hesabında yaptığı açıklamada; Flint şehri için evlere filtre operasyonu yapacağını duyurdu.

ABD'nin Michigan eyaletindeki popüler su sorununu çözeceğini dile getiren Musk, bunun için bir projesinin olduğunu aktardı. Flint'teki suyun temizlenmesi için finans sağlayacaklarını dile getiren girişimci, Flint suyunun genel anlamda temiz olduğunu da aktardı. "Proje, şehrin suyunun genel olarak temiz olduğunu bilinçlendirmekle ilgili" şeklinde konuşan Musk bu hafta sonu operasyona başlayacak.

Flint Şehrinin Suyu Gerçekten Kirli Mi?

2017'nin Ocak ayından bu yana şehrin suyunun bir hayli temizlendiği ifade ediliyorken, evlerin yüzde 92'si temiz su kullanıyor. Fakat temiz suya sahip olmayan yüzde 8'lik evler için filtre projesini hayata geçirecek olan Musk, böylelikle tüm Flint vatandaşlarına temiz su vermeyi planlıyor.

Twitter'dan yaptığı açıklamada “Flint’te bulunan birçok ev zaten güvenli su kullanıyorlar ama hükümetin yaptığı testlerin sonuçlarıyla inançlarını kaybetmiş durumdalar. Bölgedeki birçok ev halen aykırı durumda. Sorunlu evlere filtreler eklemek için Flint’e bir hafta sonu operasyonu düzenleyeceğiz." cümlelerini paylaşan girişimci, bölgedeki suya karşı olan olumsuz düşüncenin de yok edilmesini istiyor. Bakalım Musk yeni projesiyle Flint sakinlerini tatmin edebilecek mi?