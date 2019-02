Elon Musk Sürpriz Bir İsimle PewDiePie'a Konuk Olacak

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, 28 Ocak tarihinde yayınladığı görsel ile YouTube’un en çok takip edilen ismi PewDiePie’ın Meme Review serisine konuk olacağını duyurmuştu. Bugün bir ekleme daha yapan Musk, aynı videoda sürpriz bir ismin daha olacağını dile getirdi.

YouTuber terimini ortaya çıkaran isimlerden bir tanesi olan Felix Kjellberg, birkaç aydır Hindistan merkezli müzik yayın kanalı T-Series ile abone savaşına girmişti. YouTube’un en çok takip edilen kanalı olmak için mücadele eden PewDiePie ve T-Series’in takipçileri, bu kanalların reklamlarını yapma adına farklı yollara başvurmaya başlamışlardı. Büyük şirketlerin yazıcılarını hackleyip, “PewDiePie’a abone olun” yazdırmadan tutun, devlet kurumlarının sitelerine sızıp ana ekrana benzer uyarıyı koymaya kadar giden abone savaşlarında PewDiePie elini ünlü isimlerle güçlendirmişti.

27 Ocak tarihinde resmi Twitter hesabı üzerinden bir görsel paylaşan Elon Musk, PewDiePie’ın kanalında yayınlanan bir seriye konuk olacağını söylemişti. Bugün itibarıyla o resmin altına bir ilave daha yapan Musk, hazırladıkları videoda kendisinin yanı sıra Rick and Morty’nin arkasındaki isim olan Justin Roliland’ın da olacağını açıkladı. Ortaya nasıl bir video çıkacağını ise yakında göreceğiz.

Did meme review last night with Justin Roiland from @RickandMorty