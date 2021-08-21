Elon Musk Taliban'la Dalga Geçti: Sosyal Medya Yıkıldı

Elon Musk Taliban'ı paylaşarak neden kimse maske takmıyor uyarısında bulundu. Taliban üyelerinin Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çektirdiği bir görseli kullanarak "şakacı" bir tweet atan Tesla CEO'sunun gerçekten kimi hedef aldığı henüz belirsiz.

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformlarındaki esprili yanıtlarıyla tanınıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ne kadar ciddi olduğu bilinmeyen SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Taliban hakkında da sessiz kalmadı.

Elon Musk Taliban'ı maske takmamakla suçladı

Taliban üyelerinin Afganistan başkenti Kabil'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan ve örgüt üyelerinin maske takmamasına dikkat çeken Musk, bir grup silahlı Taliban üyesinin görüntülerine yer verdi.

Tesla CEO'su tarafından paylaşılan viral görselin açıklamasında ise "İsa aşkına kimse maske takmıyor" ifadesinin bulunması dikkat çekti. Musk'ın 'virüs' olarak nitelendirdiği şeyin ne olduğu ise henüz belirsiz. Pek çok kullanıcı Koronavirüse karşı maske takmak yerine, terör örgütü üyelerini kastettiğini düşünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden’in Nisan ayında ABD birliklerini Afganistan’dan çekme kararından sonra, Taliban savaş alanında çarpıcı ilerlemeler kaydetti ve neredeyse tüm ulus isyancıların kontrolü altına gird. Afganistan, başkent Kabil’in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da ele geçirmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta sonu Taliban'ın kontrolüne geçti.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne göre, son yirmi yılda 300.000'den fazla Afgan sivil Amerikan misyonuna bağlandı. ABD ordusunun geri çekilmesi Afganistan'da kaosu tetiklediğinden yaklaşık 2.000 Afgan ABD'ye tahliye edildi, ancak binlercesinin Afganistan'ı terk etmek için gerekli özel göçmen vizesi almak istediği söyleniyor.

Musk, Jeff Bezos'la dalga geçmişti

Elon Musk, Bezos'un uçuşu hakkında Twitter'da yayınlanan bir meme'in altına "haha" yorumunu yaparak eğlendiğini gösterdi. Meme, son zamanlarda sosyal medyada sık sık paylaşılmasıyla viral bir fotoğrafa dayanıyor: Star Wars: Episode II – Attack Of The Clones filimndeki Anakin Skywalker ve Padmé Amidala'nın karşılıklı diyaloğu.

Anakin Skywalker ve Padme'nin yüzleri yerine Bezos ve Musk'ı yerleştiren bir Twitter kullanıcısı, Musk'ın Bezos'la dalga geçmesini ele alıyor. Meme, Jeff Bezos uçuşunun yörünge altı olacağı gerçeğiyle dalga geçiyor, yani Bezos yörüngeye girmek yerine sadece 'uzayın kenarına' dokunacak.

Peki ya siz dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk'ın bu tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Musk Taliban'la ilgili neden böyle bir paylaşımda bulundu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.