Elon Musk’tan “Evrende yalnız mıyız?” Sorusuna İlginç Cevap

İnsanoğlunun yüzyıllardır cevabını aradığı “Evrende yalnız mıyız?” sorusuna, Elon Musk’tan ilginç bir çıkış geldi. Dünyaca ünlü mucit, evrende bizden başka varlığın olmamasının insanlığın yararına olacağını düşünüyor.

Uzay şirketi SpaceX ile Mars’ı yeni evimiz yapmak isteyen Elon Musk, bilim dünyasının içinden bir türlü çıkamadığı o meşhur soruyu yanıtladı.

Güney Afrika asıllı ABD’li girişimci, "Evrende yalnız mıyız?" sorusuna ilginç bir yaklaşımla cevap verdi. Fermi Paradoksu hakkında görüşlerini paylaşan Musk, evrede insanoğlundan başka akıllı bir varlığın olmamasının iyi bir haber olacağını söyledi.

Fermi Paradoksu’nu daha önce duymayanlar için; 1950’de ünlü İtalyan fizikçi Enrico Fermi ile meslektaşları ile arasında geçen tartışma esnasında ortaya çıkan paradoks, dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek olduğuna dair tahminlerin varlığı ile bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişkiyi ifade ediyor.

Büyük Patlama'dan günümüze dek 14 milyar yıl geçti. Bu denli yaşlı ve uçsuz bucaksız bu evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna cevap aramayı sürdürüyoruz. Ünlü bilim insanı Fermi, “Evrenin boyutu ve yaşı, teknolojik olarak gelişmiş bir çok uygarlığın var olması gerektiğini göstermektedir. Ancak bu hipotez, bunu destekleyecek gözlemlenebilir verinin eksikliği nedeniyle tutarsızdır” diyor.

İsveç’in Uppsala Üniversitesi’nden çıkarılan bir bilgisayar modeli ise, Dünya’nın yaşamın mümkün olduğu tek gezegen olabileceğini ortaya koymuştu. Samanyolu galaksisinde, Dünya’ya benzer yaklaşık 50 milyar gezegenin olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, Dünya gibi “yaşanılabilir” gezegenlerin çok nadir ve bulunması uzak bir ihtimal olarak açıklıyor.

Elon Musk, bu teoriyi desteklerden türden başka bir araştırmayı Twitter hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

It is unknown whether we are the only civilization currently alive in the observable universe, but any chance that we are is added impetus for extending life beyond Earth