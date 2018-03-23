Elon Musk'tan Facebook'u Silin Kampanyasına Büyük Destek

Ünlü iş adamı Elon Musk, #deleteFacebook kampanyasına verdiği desteğin ardından kendine ait şirketlerin Facebook sayfalarını sildi. Elon Musk’tan Facebook’u silin kampanyasına destek başlığıyla çıkan haberler, birçok kişi oldukça şaşırtmayı da başardı.

Güney Afrika’da doğduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim gören Elon Musk, 90’lı yıllarda kurduğu PayPal isimli para aktarma sistemiyle adından söz ettirmişti. PayPal’i sattıktan sonra elektrikli araba üreticisi Tesla’ya yatırım yapan iş adamı, bütün motorlu taşıt sektörünü kökünden değiştirmeyi başarmıştı. Uzay şirketi SpaceX’in üst üste yaptığı başarılı uzay seferlerinin ardından ününe ün katan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişinin takip ettiği Twitter adresi üzerinden, Facebook’u silin kampanyasına destek olmuştu.

Cambridge Analytica ve Sosyal Medya Verileri başlıklı yazımızda ayrıntılı şekilde anlattığımız kişisel verilerin korunmasına dair yaşanan skandal, son günlerde gündemden düşmüyordu. Facebook’un kritik kullanıcı verilerini dikkatsizce satmasından sonra başlayan tartışmalar, #deleteFacebook kampanyasının başlamasına sebep olmuştu. Facebook’un kullanıcı verilerini söz verdiği şekilde saklamadığını söyleyen kullanıcılar, sosyal medya hesaplarını kapatma çağrısında bulunmuşlardı.

Yapılan çağrıya destek veren isimlerden bir tanesi de Elon Musk oldu. Twitter üzerinden kampanyaya desteğini açıklayan iş adamı, bugün itibaren bir adım daha ileri giderek, kurucusu olduğu Tesla ve SpaceX’in resmi Facebook hesaplarını kapattı. Bugün geç saatlerde gerçekleşen kapatma olayının ardından, #deleteFacebook kampanyasının daha da büyüyebileceği konuşulmaya başlandı.