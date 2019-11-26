Elon Musk'tan Ford'a: "Elinden Geleni Ardına Koyma!"

Geçtiğimiz günlerde Tesla Cybertruck modelini tanıtan Elon Musk, bu modeli en önemli rakibi ile karşı karşıya getirdi.

Ford F-150 mi Tesla Cybertruck mı?

Tesla Cybertruck modelinin tanıtımından bu yana söz konusu modelin gerçekten güçlü olup olmadığı merak ediliyordu. Sonuç olarak elektrikli motora sahip olan modelin en önemli rakibi Ford F-150 karşısında neler yapabileceği önemli bir soru işaretiydi.

Dün kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Musk, her iki modelin birbirine bağlı olduğu ve temelde güçlerini kıyaslayan on altı saniyelik bir video yayınladı. "Cybertruck, F-150'yi yokuş yukarı çekiyor." açıklaması ile paylaşılan videoda tahmin ettiğiniz gibi Cybertruck öne çıkmakta. Ancak bu videonun izleyicileri pek de tatmin etmediğini söyleyebiliriz.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiren pek çok kişi bunun iyi bir kıyaslama olmadığını, özellikle lastik tarafında önemsiz haksızlıkların yapıldığını ve Tesla'nın daha önce hareket ettiğini belirtti.

"Elinden Geleni Ardına Koyma"

Söz konusu videonun ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Ford X Başkan Yardımcısı Sunny Madra, "Hey Elon Musk, bize bir Cybertruck gönderin ve makul şartlarda bir kıyaslama yapalım." yazılı bir tweet gönderdi. Bu tweete cevap veren Musk, "Elinden Geleni Ardına Koyma." yazarak yanıtladı.

hey @elonmusk send us a cybertruck and we will do the apples to apples test for you 😉😉😉https://t.co/H3v6dCZeV5 — sunny madra (@sundeep) November 25, 2019

Bu durum yakın bir zaman içerisinde gerçekleşirse oldukça ilginç ve heyecan verici görüntülerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Tabii Ford F-150 elektrikli prototip modeli ile yapılabilecek bir kıyaslama ihtimali de oldukça heyecan verici olurdu.