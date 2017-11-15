Elon Musk'tan Gizemli Instagram Paylaşımı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Elon Musk, resmi Instagram sayfası üzerinden gizemli bir paylaşım yaptı. Neyle ilgili olduğu belli olmayan bu paylaşım, Musk’ın takipçilerinde heyecan uyandırırken, görselin yakın zaman sonra duyurulması planlanan Tesla Kamyon ile alakalı olabileceği de iddia edildi.

Kısa bir süre önce Türkiye’ye gelen ve yine Instagram hesabı üzerinden yaptığı Anıtkabir paylaşımları ile gönlümüzü kazanmayı başaran Elon Musk, bu sefer gizemli bir görselle haberlere konu oldu. Yaklaşık bir saat önce hemen aşağıda gördüğünüz görseli takipçileriyle paylaşan ünlü iş adamı, üzerinde tarih de yer alan bu görseli sayfasından kısa süre içerisinde kaldırarak, aynı görselin tarihsiz olanını paylaştı.

Uzun bir süredir elektrikli araba üreticisi Tesla’nın, otomobil modellerinin ardından kamyon üretimine de başlayabileceği konuşuluyordu. Birkaç gün önce, yeni kamyonun tanıtım etkinliğine davetli olanlara gönderilen bir görsel de bunun en büyük kanıtlarından bir tanesi olmuştu. Üzerinde 16 Kasım 2017 yazan davetiyede kullanılan kamyon siluetiyle Elon Musk’ın paylaşımının çok benzediği dikkatleri çekerken, silinen ilk görselde yer alan 26 Kasım tarihinin de dünya çapında yapılacak tanıtım etkinliğinin tarihi olabileceği belirtildi. Fakat üzerinde tarih olmadan paylaşılan ikinci fotoğrafın altında 16 Kasım Perşembe gününü işaret etmesi, kafaları iyice karıştırdı.

Otoyol taşımacılığına yeni bir bakış açısı getireceği söylenen ve birçok teknolojisi tarafından merakla beklenen Tesla Kamyon ise daha önce ortaya çıkmış ve prototipi bir kamyon üzerinde taşınırken görüntülenmişti.