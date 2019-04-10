Elon Musk’tan Jeff Bezos’a Kopyacı Çıkışı

Sıradışı kişiliğiyle tanınan ve geniş bir kitle tarafından takip edilen Elon Musk, Jeff Bezos’a yüklendi. Amazon şirketin öncülük edeceği ve Dünyanın neredeyse her yerine internet götürme fikrini barındıran bir proje, Elon Musk tarafından kopyacı olmakla itham edildi.

Dünyanın en büyük teknoloji girişimlerinin kurucusu olan ve teknolojiyi adeta domine eden Elon Musk, e-ticaret sektörünün kralı olarak bilinen Amazon ile çatıştı. Twitter üzerinden Jeff Bezos’un şirketi Amazon’a yüklenen Elon Musk, kendi internet projesi ile olan benzerliğini de eleştirdi. Ancak son derece dobra bir kişiliğe sahip olan Musk, bunu dolaylı yoldan değil de Amazon’a kopyacı diyerek ifade etti.

Elon Musk için Jeff Bezos sadece kopyacı

Yakın bir zaman önce SpaceX şirketi, 11 bin 943 uydunun uzaya gönderilerek Dünyanın tamamına internet verilmesi projesini onaylatmıştı. Amerikan Uzay Ajansı tarafından onaylanan bu proje kapsamında, ilk roketler fırlatıldı ve başarılı da oldu. Ancak Jeff Bezos’a ait olan Amazon şirketi, bunda büyük bir kazanç olabileceğini görmüş olmalı ki o da aynısını yapmaya çalıştı.

Elon Musk, kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden MIT tarafından atılan tweet’i kullanarak altına kopya ifadesini kullandı. SpaceX'in Starlink bölümü, Dünyanın her yerine internet götürecek uydular projesi üzerinde çalışıyordu ve Musk’ın kopya dediği de muhtemelen bu projeydi.

Yalnızca SpaceX ve Amazon değil, aynı zamanda Facebook gibi şirketler de Dünyanın tamamına internet götürme projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Bu alandaki rekabetin çok daha fazla kızışacağı daha şimdiden kesinleşti. Sizce de bu rekabet, insanlık için yarar sağlayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.