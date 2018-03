Elon Musk'tan Lego Ev Projesi

Son yıllarda adından sıkça bahsettiren girişimcilerinden olan Elon Musk, yepyeni bir alana yönelmeyi hedefliyor. Ev yapımında kullanılan malzemeleri sil baştan yapmayı planlayan Musk, dev boyutta legolar ile inşaat sektörüne girmek istiyor.

Twitter adresinden yeni fikrini paylaşan ABDli girişimci, hem sağlam hem de ucuz maaliyetli lego üretecek. Bu üretim için yerin altından çıkardığı kayaları birleştirmeyi planlayan Musk, The Boring Company isimli şirketinden büyük ölçüde yardım alacak. Attığı bir tweet'te "Boring Company'nin yeni ürünleri yakında geliyor. Tünel kazılarından çıkan kayalardan yapılan, birbirine kenetlenen tuğlalar… Bunları gerçek boyutlarda binalar ve heykeller inşa etmek için kullanabileceksiniz." şeklinde bir açıklamada bulunan girişimci, bu legoların bir hayli sağlam olacağının güvencesini de veriyor.

First kit set will be ancient Egypt — pyramids, Sphinx, temple of Horus, etc