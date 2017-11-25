Elon Musk'tan Yapay Zekaya Karşı Hayatta Kalma Formülü

Yapay zeka hakkındaki düşüncelerini net bir şekilde bildiren ve tutumunda ısrarcı olan Tesla ve SpaceX’in patronu Elon Musk, bugüne kadar anlattığı olumsuz senaryoların aksine bu kez insanlığın yapay zekaya karşı hayatta kalma formülünü açıkladı.

Katıldığı hemen her etkinlikte yapay zekanın insanlığın önünde ciddi bir tehdit olduğunu tekrarlayan Musk, yapay zekanın bir gün insanoğluna hükmetmeye başlayacağı düşüncesini savunuyor. SpaceX şirketiyle uzay taşımacılığı ve tünel projeleriyle de kara taşımacılığında ileri görüşlülüğünü ispatlayan Musk’a göre insanoğlunun yapay zekaya karşı hayatta kalma şansı yüzde 5 ila yüzde 10 arasında.

Ancak Elon Musk, hayal ettiği kötü senaryonun önüne geçmek için çalışmalara başladı. İnsanoğlunun yapay zeka benzeri bir beyin yapısına sahip olması halinde yapay zekaya karşı koyabileceğini düşünen Musk, bu hedefe ulaşmak için Neuralink isimli bir şirket kurdu. Proje kapsamında Musk, beyindeki yapay sinir ağları ile bilgisayarları yönetebilecek bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Şirketin 4 yıl içinde hedefine ulaşması için olağanüstü bir çaba sarf ediliyor. Musk’ın bu projesi tamamlandığında beyin hasarlarının da daha kolay tedavi edilmesi öngörülüyor.