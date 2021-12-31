Elon Musk: Tesla Bot Kişilik Geliştirerek Arkadaşınız Olabilir

Elon Musk'a göre Tesla Bot kişilik geliştirip insanlara arkadaş olabilir. Elon Musk, tehlikeli ve sıkıcı görevlerin üstesinden gelmek için tasarlanan Tesla Bot'u Ağustos ayında duyurdu, ancak aynı zamanda insansı bir dost olabilir.

Elon Musk, Tesla Bot'un faydalı görevleri yerine getirmek için sadece insansı bir robottan daha fazlası olduğunu, potansiyel olarak benzersiz bir kişilik geliştirmesini ve bir arkadaş olmasını istediğini söylüyor. Tesla şirketinin yöneticisi, Tesla Bot'un "C3PO veya R2D2 gibi inanılmaz bir arkadaş" olabileceğini söylüyor.

Bu yılın başlarında Musk, genel tekrarlayan görevleri tamamlamayı amaçlayan yapay zeka ile donatılmış insansı bir robot olan Tesla Bot için planlarını duyurdu.Saatte 8 km hıza ulaşabilecek insansı robot, 172 cm boyunda ve 56 kilogram ağırlığında olacak. Gövdesinde hafif malzemelerin kullanılacağı Tesla Bot'un yüzünde bir ekran yer alacak. Ekran üzerinden robota ilişkin bilgilere ulaşılabilecek.

İlk başta Musk'ın başka bir şakası gibi geldi, ancak bu gerçek bir proje ve Tesla şimdiden bunun için işe alımlar yapmaya başladı.

Elon Musk'a göre Tesla Bot kişilik geliştirecek

Musk, Tesla'nın insansı robotu faydalı işler yapmak için geliştireceğini söyledi ve hatta bunun, işgücü sıkıntısının çözülmesine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından aktarılan bilgilere göre Tesla Bot, güvenli olmayan, tekrarlayan ve sıkıcı görevleri yerine getirmek için tasarlanacak fakat robot ilk etapta kısıtlı görevleri yerine getirebilecek. Robotun cıvata takmak, ev temizliği yapmak ve yiyecek almak gibi basit komutları gerçekleştirebileceği belirtildi.

Lex Fridman podcast'ine konuşan Musk'a, Tesla Bot için bir asistan veya hatta bir arkadaş olarak potansiyel bir arkadaşlık rolü düşünüp düşünmediği soruldu. Musk ise şu yanıtı verdi:

"Bence olasılıklar sonsuz. Bu, Tesla'nın dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırma konusundaki birincil misyon direktifinde pek yer almıyor, ancak dünya ile etkileşime girebilen ve birçok farklı şekilde yardımcı olabilen insansı bir robot yapmak dünya için son derece yararlı bir şey. Zamanla benzersiz bir kişilik geliştirebilir. Sanki tüm robotlar aynı değil. Bu kişilik, sahibine ya da ona ne demek istersen ona uyacak şekilde gelişebilir."

İnsan-robot etkileşiminde uzmanlaşmış bir bilim adamı olan Fridman, Tesla Bot'un böyle bir uygulaması sayesinde yalnızlığı azaltmak için büyük bir fırsat sunduğunu öne sürdü.