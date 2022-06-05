Elon Musk, Tesla Çalışanlarıyla İlgili Yeni Bir Karar Aldı

Tesla CEO'su Elon Musk, maaşlı çalışanlar için işten çıkarmalar hakkında bir e-posta gönderdikten sonra Cumartesi günü bir tweet yanıtında maaşlı çalışan sayısının büyük ölçüde değişmeyebileceğini yazarak geçmişteki kendi açıklamalarını yalanlamış oldu.

Twitter hesabı @WholeMarsBlog ise Tesla'nın çalışan sayısının önümüzdeki 12 ay içinde artacağını belirtti. Musk bu tweet'i yanıtladı ve işe alınan Tesla çalışanlarının toplam sayısının artacağını ancak maaşlı çalışanın "büyük oranda sabit olması gerektiğini" söyledi. Musk, mevcut maaşlı çalışanların saatlik çalışan olup olmayacağı veya Tesla'da yeni çalışanların işe alınıp alınmayacağı konusuna bir açıklık getirmedi.

Elon Musk, Tesla'nın Geleceğini Belirleme Noktasında

Musk, Cuma günü Tesla yöneticilerine gönderilen "dünya çapındaki tüm işe alımları duraklatmayla ilgili" bir e-postada ekonomiyle ilgili "oldukça kötü hisleri" olduğunu söylemişti. Buna istinaden Musk, maaşlı çalışanların %10'unun işten çıkarılması gerektiğini de belirtmişti. Mevcut 100.000 Tesla çalışanı göz önüne alındığında bu 10.000 çalışana tekabül ediyor.

Musk şimdi ise Tesla'daki saatlik çalışan sayısını artırmanın peşinde. Reuters'in bildirdiğine göre Tesla CEO'su bu saatlik çalışanların "araba, pil ve güneş enerjilerinin üretim ve montajında yer alan" çalışanlar için geçerli olmadığını belirtti. Tesla'nın geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor ve özellikle Twitter'ı satın alım hengâmesi altında Musk'ın ne gibi bir yol izleyeceği hâlâ merak konusu.

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