Elon Musk, Tesla Cybertruck Kullanırken Görüntülendi

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Tesla Cybertruck ile tur atarken görüntülendi. O anlar bir Instagram kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Elon Musk, Cybertruck'ın Direksiyonunda Görüntülendi!

Elon Musk, Cybertruck'ın koltuğuna geçti ve araç ile turlamaya başladı. Erika isimli bir kullanıcı o anları kayıt altına aldı ve Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Hemen aşağıdan Elon Musk'ın Cybertruk'ı sürdüğü anları izleyebilirsiniz. 2021 yılında seri üretime başlanılacak olan araç, 2022 yılında ise yollarda olacak.

250 mil, 300 mil ve 500 mil olmak üzere üç farklı versiyona sahip olan elektrikli pikap araç, 400 KM menzile sahip. Araç 7.5 ton çekme kapasitesine sahip ve 6.5 saniyede 100 KM hıza ulaşabilmekte. 6.5 metre uzunluğunda olan Cybertruck, 100 metreküp depolama kapasitesine sahip.

Araçta bir adet 17 inçlik dokunmatik ekran bulunmakta. Toplamda 6 kişinin oturabildiği otomobilin başlangıç satış fiyatı 39 bin dolar. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken aracın her iki yönünde de 4 inç süspansiyon bulunmakta.

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