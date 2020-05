Elon Musk Müjdeledi! Tesla’ya Görüntülü Görüşme Özelliği Geliyor

Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, gelecekte Tesla araçlarına görüntülü görüşme özelliğinin kesinlikle geleceğini duyurdu.

Görünüşe bakılırsa yakın bir gelecekte görüntülü görüşmelerinizi evinizden yapmakla kalmayıp bu görüşmeleri Tesla otomobiliniz içerisindeyken de yapabileceksiniz. Çünkü Musk, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, bunun Tesla araçları için "kesinlikle gelecekteki bir özellik" olduğunu söyledi.

Do you think we could get video conferencing within a Tesla