Elon Musk Tesla Hisselerinin %10'u İçin Twitter'da Anket Başlattı

Elon Musk'ın Tesla hisseleri anketi: Dünyanın en zengin insanı, elektrikli araç şirketindeki hisseleri devretmesi gerekip gerekmediğini soran anket sonuçlarına 'şahsen vergi ödememin tek yolu' olarak uyacağını söyledi.

Tesla milyarderi Elon Musk, Twitter'daki 62,6 milyon takipçisine hisselerinin %10'unu satıp satmayacağını soran bir anket başlattı. Pazar günü kapanacak olan oylama, elektrikli otomobil üreticisinin 21 milyar dolarlık hissesini elden çıkarmasıyla sonuçlanabilir.

Elon Musk, ABD Senatosu'ndaki Demokrat milletvekilleri tarafından önerilen bir "milyarder vergisine" yanıt olan anket sonucuna uymaya söz verdi. Plan, dünyanın en zengin adamlarından biri olan Musk'ın büyük bir vergi faturasıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Anketin kapanmasına yaklaşık 8 saat kala, 2,8 milyon katılımcının %57'si "evet" oyu verdi.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?