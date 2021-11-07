Elon Musk Tesla Hisselerinin %10'u İçin Twitter'da Anket Başlattı

Elon Musk'ın Tesla hisseleri anketi: Dünyanın en zengin insanı, elektrikli araç şirketindeki hisseleri devretmesi gerekip gerekmediğini soran anket sonuçlarına 'şahsen vergi ödememin tek yolu' olarak uyacağını söyledi.

Tesla milyarderi Elon Musk, Twitter'daki 62,6 milyon takipçisine hisselerinin %10'unu satıp satmayacağını soran bir anket başlattı. Pazar günü kapanacak olan oylama, elektrikli otomobil üreticisinin 21 milyar dolarlık hissesini elden çıkarmasıyla sonuçlanabilir.

Elon Musk, ABD Senatosu'ndaki Demokrat milletvekilleri tarafından önerilen bir "milyarder vergisine" yanıt olan anket sonucuna uymaya söz verdi. Plan, dünyanın en zengin adamlarından biri olan Musk'ın büyük bir vergi faturasıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Anketin kapanmasına yaklaşık 8 saat kala, 2,8 milyon katılımcının %57'si "evet" oyu verdi.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Elon Musk'ın Tesla hisseleri anketi nedir?

ABD'deki Demokrat Parti'nin Senato'da önerdiği planlara göre, milyarderler hisselerinin fiyatı yükseldiğinde -hisselerinin hiçbirini satmasalar bile- "gerçekleşmemiş kazançlar" üzerinden vergilendirilebilecek.

Cumartesi günü başka bir tweet'te Musk, "Dikkat edin, hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hissem var, bu yüzden şahsen vergi ödememin tek yolu hisse senedi satmak. Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin %10'unu satmayı öneriyorum" dedi.

Varlıklar satılmış olsun ya da olmasın, sermaye kazançları için önerilen verginin ABD'de yaklaşık 700 milyardere ulaşabileceği düşünülüyor. Eleştirmenler, varlıkların değerinin her zaman yükselmediğine de dikkat çekti.

Musk, gelecek yıl Ağustos ayında sona erecek olan 22.86 milyon Tesla hissesinin her birini 6.24 dolardan satın alma seçeneğine sahip.

Kısa süre önce 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satabileceğini ve organizasyonun parasını nasıl harcadığı hakkında daha fazla bilgi vermesi koşuluyla Dünya Gıda Programına bağışlayacağını dile getirdi.

Anket, finans dünyasındaki bazı isimler arasında tartışma yarattı. Girişim yatırımcısı Chamath Palihapitiya, Twitter'da "25 milyar dolarlık bir madeni paranın (kripto yatırımcılarından bahsediyor) sonucuna karar veren Twitter kitlelerine tanık oluyoruz" dedi.

Berkeley ekonomisti Gabriel Zucman, "Dünyanın en zengin insanının bir miktar vergi ödemesinin Twitter anketine bağlı olmayacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.