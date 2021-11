Elon Musk 21 Milyar Dolarlık Tesla Hissesini Satacak mı?

Elon Musk Tesla hisselerini satacak mı? Twitter üzerinden başlattığı ankette takipçilerine Tesla hisselerini satıp satmaması gerektiğine dair bir anket yönelten Musk, bu ankete uyarsa, büyük vergi ödeyecek.

Elon Musk'ın başlattığı Twitter anketindeki oy kullanan kişiler (yaklaşık 3,5 milyon), Elon Musk'ı vergi ödemek için Tesla'daki hissesinin %10'unu satmaya çağırdı.

Musk tarafından Cumartesi günü başlatılan ankete 3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı oy verdi ve yaklaşık %58'si hisse satışı lehinde oy kullandı.

Oylama, elektrikli otomobil üreticisinin yaklaşık 21 milyar dolarlık hissesini elden çıkardığını görebilir. Musk, ABD Demokratları tarafından önerilen bir "milyarder vergisine" yanıt olarak sonuca bağlı kalacağına söz verdi.

Ancak dünyanın en zengin adamlarından biri olan Musk, hissesini nasıl ve ne zaman satacağı konusunda henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Hisse satışı yaşanırsa büyük bir vergi faturasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bazı üst düzey yöneticiler, büyük hisse senetlerini elden çıkarırken, insider traning (içeriden öğrenenler) ticareti suçlamalarından kaçınmak için satışı uzun bir süreye yayarak "kör" satış programları olarak adlandırılan programları kullanıyor.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?