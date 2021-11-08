Elon Musk 21 Milyar Dolarlık Tesla Hissesini Satacak mı?

Elon Musk Tesla hisselerini satacak mı? Twitter üzerinden başlattığı ankette takipçilerine Tesla hisselerini satıp satmaması gerektiğine dair bir anket yönelten Musk, bu ankete uyarsa, büyük vergi ödeyecek.

Elon Musk'ın başlattığı Twitter anketindeki oy kullanan kişiler (yaklaşık 3,5 milyon), Elon Musk'ı vergi ödemek için Tesla'daki hissesinin %10'unu satmaya çağırdı.

Musk tarafından Cumartesi günü başlatılan ankete 3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısı oy verdi ve yaklaşık %58'si hisse satışı lehinde oy kullandı.

Oylama, elektrikli otomobil üreticisinin yaklaşık 21 milyar dolarlık hissesini elden çıkardığını görebilir. Musk, ABD Demokratları tarafından önerilen bir "milyarder vergisine" yanıt olarak sonuca bağlı kalacağına söz verdi.

Ancak dünyanın en zengin adamlarından biri olan Musk, hissesini nasıl ve ne zaman satacağı konusunda henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Hisse satışı yaşanırsa büyük bir vergi faturasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bazı üst düzey yöneticiler, büyük hisse senetlerini elden çıkarırken, insider traning (içeriden öğrenenler) ticareti suçlamalarından kaçınmak için satışı uzun bir süreye yayarak "kör" satış programları olarak adlandırılan programları kullanıyor.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Ankete göre Elon Musk Tesla hisselerini satacak

Cumartesi günü bir tweette Musk, hiçbir şirketinden maaş veya ikramiye almadığını, yani gelir vergisi ödeyecek bir kazancı olmadığını söyledi.

Ancak, şirket performans hedeflerini karşıladığında ve hisseleri belirli fiyatlara ulaştığında, ona büyük miktarlarda hisse senedi opsiyonu kullanma gücü veren bir tazminat paketi aracılığıyla milyarlarca dolar kazandı.

ABD'deki Demokrat Parti'nin Senato'da önerdiği planlara göre, milyarderler hisselerinin fiyatı yükseldiğinde -hisselerinin hiçbirini satmasalar bile- "gerçekleşmemiş kazançlar" üzerinden vergilendirilebilecek.

Cumartesi günü başka bir tweet'te Musk, "Dikkat edin, hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hissem var, bu yüzden şahsen vergi ödememin tek yolu hisse senedi satmak. Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin %10'unu satmayı öneriyorum" dedi.

Varlıklar satılmış olsun ya da olmasın, sermaye kazançları için önerilen verginin ABD'de yaklaşık 700 milyardere ulaşabileceği düşünülüyor. Eleştirmenler, varlıkların değerinin her zaman yükselmediğine de dikkat çekti.

Musk, gelecek yıl Ağustos ayında sona erecek olan 22.86 milyon Tesla hissesinin her birini 6.24 dolardan satın alma seçeneğine sahip.