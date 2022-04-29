Elon Musk, Tesla Hisselerini Satmaya Başladı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolara tekabül eden bir rakama satın alması sonrası bu miktarı nasıl ödeyeceği merak konusu olmuştu. Belli bir kısmını kendi sermayesinden karşılayacak olan Musk'ın, kalan kısmını Tesla'nın hisselerini satarak ödeyeceği konuşuluyordu. Bu iddiaların çıkmasıyla birlikte Tesla'nın hisseleri dibi gördü ama görünüşe göre bu iddialar gerçeğe dönüşüyor.

Elon Musk bir süredir birçok banka ve finansman ile görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler istediği gibi sonuçlanmamış olmalı ki Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı miktarı ödemek adına Tesla'nın hisselerini elinden çıkarıyor. Gelen haberlere göre Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4.4 milyar dolarlık kısmını sattı.

Elon Musk Başka Hisse Satışı Olmayacağını İddia Ediyor

Haberin hızla yayılmasıyla birlikte özellikle Twitter kullanıcıları Musk'a durumu öğrenmek amacıyla tweet'ler attı. Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmaya başladığıyla ilgili bir haberin paylaşıldığı tweet'e Musk "Başka bir satış planlamıyorum." yanıtını verdi.

No further TSLA sales planned after today — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

Bu yeni satışın da tamamlanmasıyla birlikte Tesla'nın hisseleri %3'e yakın oranlarda düşüş daha yaşadı. Görünen o ki bu düşüş önümüzdeki günlerde de devam edecek ve bu hisse satışları tıpkı Twitter'da olduğu gibi Tesla'nın da geleceğiyle ilgili bazı soru işaretleri getirecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elon Musk'ın Twitter için Tesla'nın hisselerini satması doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.