Elon Musk, Tesla Hisselerini Satmaya Başladı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolara tekabül eden bir rakama satın alması sonrası bu miktarı nasıl ödeyeceği merak konusu olmuştu. Belli bir kısmını kendi sermayesinden karşılayacak olan Musk'ın, kalan kısmını Tesla'nın hisselerini satarak ödeyeceği konuşuluyordu. Bu iddiaların çıkmasıyla birlikte Tesla'nın hisseleri dibi gördü ama görünüşe göre bu iddialar gerçeğe dönüşüyor.

Elon Musk bir süredir birçok banka ve finansman ile görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler istediği gibi sonuçlanmamış olmalı ki Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı miktarı ödemek adına Tesla'nın hisselerini elinden çıkarıyor. Gelen haberlere göre Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4.4 milyar dolarlık kısmını sattı.

Haberin hızla yayılmasıyla birlikte özellikle Twitter kullanıcıları Musk'a durumu öğrenmek amacıyla tweet'ler attı. Elon Musk'ın Tesla hisselerini satmaya başladığıyla ilgili bir haberin paylaşıldığı tweet'e Musk "Başka bir satış planlamıyorum." yanıtını verdi.

No further TSLA sales planned after today