Elon Musk, Tesla Hisselerini Satmaya Devam Ediyor

Tesla CEO'su Elon Musk yine milyonlarca Tesla hissesini satıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan üç başvuruya göre ünlü yönetici Salı günü yaklaşık 3,95 milyar dolar değerinde olan 19,5 milyon hisseyi elden çıkardı.

Musk daha önce yaptığı gibi bu hisseleri neden sattığına dair açıklama yapmak için Twitter'ı kullanmadı ancak paranın geçen ay gerçekleşen sosyal medya platformunu satın almak için 44 milyar dolarlık anlaşmasına gitmesi mümkün.

Tesla Aynı Hızda Değer Kaybediyor

Nisan ayında Musk, o zamanlar 8,5 milyar dolar değerinde olan Tesla hisselerinin yaklaşık 9,6 milyon hissesini satmıştı. Bu hisseler yaklaşık 885,42 dolardan satıldı. O zamandan beri Tesla, her hissenin maliyetini düşüren üçe bir hisse senedi paylaşımı yaptı.

Musk geçtiğimiz gün sattığı hisselerin her birini ortalama 202.56 dolar fiyattan sattı. Üzerinden saatler geçti ve şu anki Tesla hisseleri 191,30 dolardan işlem görüyor.

Musk geçtiğimiz haftalarda satmış olduğu Tesla hisselerini ileride geri almayı planladığını belirtmişti. Bu planına hâlâ sadık kalır mı bilinmez ancak Twitter için yaptığı yatırımlar her geçen gün Tesla'ya olan sahipliğini kaybetmesine neden oluyor gibi görünüyor.