Elon Musk Tesla Konusunda Sınırları Zorlamak İstiyor

Dünyanın en bilinen girişimcilerinden bir tanesi olan Elon Musk son derece kritik bir döneme girdi. Tesla şirket hisseleri her defasında aşağılara doğru giderken, satış rakamları daha da yükselmeye devam ediyor.

Tesla araçları her ne kadar inovasyon açısından son derece ileri düzey olsa bile yine de bu satış rakamlarına net olarak yansımıyor. Şirketin 2019 yılı ilk 3 çeyrek raporları, satış konusunda yukarı doğru bir ivme gösteriyor.

Tesla araçları daha donanımlı olacak

Elon Musk bundan kısa bir süre önce Tesla şirketinin hisseleri ile ilgili abartılı açıklamalar yapmıştı. Büyük otoriteler bu konuda her ne kadar Elon Musk'ın cezalandırılmasını isteseler bile, yine de konu sadece küçük bir ceza ödemesiyle kapandı.

Tesla'nın aldığı Asya siparişleri, şirketin en azından 2019 hedeflerine ulaşmasını garantiledi. Fakat hisse değerlerini yükseltmesi için mutlaka daha yüksek bir satış rakamına ulaşması gerekiyor.

Otonom araçlar ve daha yüksek kapasiteye sahip bataryalı otomobiller. Tüm bunlar değerlendirildiğinde, Tesla önümüzdeki günlerin yıldızı olacak gibi görünüyor ve bu durum hisse senetlerine de yansıyacaktır. Peki sizce de Tesla hisseleri istenilen boyutlara ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.