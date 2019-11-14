Elon Musk, Tesla’nın Avrupa’daki İlk Fabrikasını Kuracağı Yeri Açıkladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin Avrupa’daki ilk fabrikasını Almanya’nın başkenti Berlin’de kuracağını açıkladı.

ABD Dışındaki İkinci Fabrika Olacak

Alman Auto-Bild Grubu tarafından Berlin’de 43.’sü düzenlenen ‘Altın Direksiyon’ ödül törenine katılan Musk, Gigafactory 4 olarak adlandırdığı yeni fabrikanın Almanya’nın başkenti Berlin’de kurulacağını duyurdu. Yeni fabrika, Tesla’nın ABD dışındaki ikinci fabrikası olacak.

Sahnede Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess ile konuşan Elon Musk, “Tüm detayları açıklamak için bu akşam yeterli zamanımız yok fakat yeni fabrika Berlin’de kurulacak ve yeni havaalanının yakınında olacak.” diye konuştu. Musk ayrıca, Tesla’nın Berlin’de bir mühendislik departmanı ve tasarım merkezi kuracağını da sözlerine ekledi.

Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y — Elon Musk (@elonmusk) 12 Kasım 2019

Musk, kendisine yöneltilen ‘Alman otomobil üreticilerinin neden elektrikli araçlar konusunda geride kaldığı’ ile ilgili bir soruyu, “Almanya’nın bu konuda çok geride olduğunu düşünmüyorum.” diyerek yanıtladı. Musk ayrıca, dünyadaki en iyi bazı otomobillerin Almanya’da üretildiğine de vurgu yaparak, “Almanya’nın muhteşem bir mühendislik becerisine sahip olduğunu herkes biliyor ve bizim de yeni fabrikamız için Almanya’yı seçmemizin en önemli nedenlerinden biri bu.” dedi.

Tesla Model Y

Törenden sonra Twitter’da Gigafactory 4 hakkında bir tweet atan Musk, yeni fabrikada üretimin Model Y ile başlayacağını, burada bataryaların, güç aktarma organlarının ve araçların üretileceğini ifade etti.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın ABD’de iki adet Gigafactory tesisi bulunuyor. Şirketin Gigafactory 3 adlı bir diğer fabrikası da kısa süre önce Çin’de üretime başlamıştı. Gigafactory 4’ün de Berlin’de 2021 yılında üretime başlaması bekleniyor.