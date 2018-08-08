Elon Musk Tesla'nın Borsadan Çekilebileceğini Duyurdu

Elektrikli otomotiv konusunda dünyanın en büyük şirketi olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk geçtiğimiz gün çarpıcı bir iddiada bulundu. Musk, Tesla'nın New York borsasından çekilmesinin gündemde olduğu aktardı ve bunun üzerine şirketin hisseleri durduruldu.

Son yılların en dikkat çeken isimlerinden olan Elon Musk, Twitter'dan bomba bir söylem ile gündem olmayı başardı. Tesla hisselerinin borsadan çekmeyi değerlendirdiğini paylaşan CEO aynı zamanda finansman konusunda yatırımcıların rahat olması gerektiğini aktardı. Hissedarlarının kendi hisselerini 420 dolardan satabileceği söyleniyor.

Yatırımcılar Hisselerini Tutmaya Devam Edebilir

"Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi. Borsadan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar Tesla'da kalır" şeklinde bir açıklamada bulunan Elon Musk, borsadan çekilmenin ardından yatırımcıların hisselerini ellerinde tutmaya devam edebileceklerini dile getirdi.

2010 yılında 17 dolar ile New York borsasına açılan Tesla hisseleri günümüzde 371,15 dolara kadar yükselmiş durumda. Ayrıca şirketin değeri de 62,4 milyar dolara ulaşmışken pek çok eleştirinin olduğunu belirtmek gerekiyor. Zaten Musk'ın açıklamasından sonra Nasdaq, Tesla hisselerini 367 dolardan askıya aldı.